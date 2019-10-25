الأمم المتحدة تطالب بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات في العراق

عشيّة المظاهرات المرتقبة في أنحاء كثيرةٍ من العراق، يوم غد الجمعة 25 أكتوبر / تشرين الأول، حثّت الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت الحكومةَ العراقية على تمكين الاحتجاجات السلميّة بشكلٍ إيجابيّ. كما دعت كلاً من القوات الأمنية والمتظاهرين إلى التصرّف بما يتماشى مع القانون.

وقالت بلاسخارت في بيان: «في هذا المنعطف الحرج، أُشدّدُ على أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية، وفي هذا السياق، الإنجازات التي تحقّقت في السنوات الأخيرة. وسيُثبت الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلميّ والوصول إلى المعلومات بما يتفق تماماً مع القانون أهمّيتَه الحاسمةَ ليتمكن العراق من تحقيق إمكاناته».

أضاف البيان «وتُبدي الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة في البحث عن حلول لمشاكل البلد العديدة الموروثة من الماضي بالإضافة إلى العديد من التحديات الراهنة».

كما دعت بلاسخارت الحكومة العراقية إلى «الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. ويشمل ذلك أن تكون مثالاً يُحتذى لإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة وخلق بيئةٍ مواتيةٍ للنمو وفُرَص العمل».