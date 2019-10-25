الاعلام الخليجي والنظرة والعوراء لمظاهرات لبنان

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعنا تغطية الاعلام الخليجي السعودي الداعم والناشر للارهاب والكراهية لمظاهرات اللبنانيين ضد السراق، جندوا ذبابهم الالكتروني في تأجيج الاوضاع في لبنان ومحاولة اشعال فتيل صراع داخلي داخلي، السعودية والامارات وقطر والبحرين انشئت عشرات الاف الاسماء الوهمية لتنظيم حملات في شتم رموز شيعية لبنانية وكذلك الحال بالعراق، ملئوا الارض ضجيجا حول السراق في محاولة بائسة للنيل من الاستاذ نبيه بري والسيد حسن نصرالله، وكنت اعتقد ان حسابات نبيه بري تصل للمليارات او حسابات السيد حسن نصر الله وبعد كشف اسماء اصحاب المليارات من قبل البنك المركزي اللبناني واذا في اتباعهم كبار السراق، السنيورة ١١مليار دولار كرامي ايضا يملك ثروة مليارية، وتبين رغم الضجيج والصراخ ضد رموز شيعة لبنان وتبين حساباتهم عادية ولايملكون ولا مليون هههههه للاسف نحن بزمن رذيل اصبح المجاهد والمناضل عميل واصبح العميل والذباح والديوث والمنبطح والمحلوب مناضل وطني ومحرر للارض والعرض، اللهم زد وبارك في اذلال هذه الامة البائسة، خلال متابعاتنا لكتابات مقالات العربان بصحفهم الموبوئة زجوا انوفهم في الشأن العراقي وايضا بدات اكاذيبهم وفبركتهم للاخبار تضحك الثكلى، العالم شاهد مناطق السنة والاكراد هادئة ولم تحدث بها اي مظاهرات رغم صراخ ساستهم طوال سنوات عديدة انهم مهمشون واختصرت المظاهرات بمحافظات الوسط والجنوب الشيعي، حثالات البعث ومن كلا الجنسين صابرين واخوتها يتحدثون عن الفقر وعن حقوق التظاهر وعن حقوق الشهداء وعن حقوق عوائل الشهداء وعن حرية التعبير وعن الكرامة وسيادة العراق ووجدت

منشور نشره ابن عمي الدكتور حسين الخشيمي الخفاجي يحمل كلمات جميلة ورائعة لشرح حقيقة البعثين حيث كتب

ايها البعثي:

* لا تحدثني عن الفقر والجوع، ففي زمنكم مات اكثر من مليون وثلاثمائة الف من اهلنا جوعا في وقت الحصار فقط.

* لا تحدثني عن حقوق المتظاهر، ففي حكمكم كان يعدم العراقي بمجرد التفكير بالتظاهر.

* لا تحدثني عن حقوق الشهداء من المتظاهرين، ففي حكمكم كان من يعدم تأخذون ثمن الرصاصة التي قتلتم بها العراقي من اهله.

* لا تحدثني عن حقوق عوائل الشهداء، ففي حكمكم كنتم تمنعون اهل الشهيد من اقامة مجلس عزاء على ابنهم، بل تمنعونهم من البكاء عليه.

* لا تحدثني عن عدد شهداء التظاهرات، ففي حكمكم في انتفاضة شعبان وخلال اسبوعين فقط قتلتم ٣٥٠ الف عراقي.

* لا تحدثني عن حرية التعبير، ففي حكمكم تقطعون لسان كل من ينتقدكم بكلمة.

* لا تحدثني عن فساد السلطان، ففي حكمكم قصور الطاغية وصلت عدد اسماء الله الحسنى.

* لا تحدثني عن عز وكرامة العراقيين، ففي حكمكم اذللتم العراق من الحروب الخاسرة الى اخراج رئيس الدولة العراقية من حفرته في مشهد لم تشهده البشرية منذ ان خلق الله ادم ( ع ).

* لا تحدثني عن اعمار وبناء، ففي حكمكم لم تبنوا منشأة حيوية واحدة، بل هدمتم ما بني في زمن الملكية وعبدالكريم قاسم.

*لا تحدثني عن شئ له علاقة في العراق، لاني لو اردت ان اكتب عن اجرامكم وطغيانكم وفسادكم سأحتاج الى مجلدات يشم نتانتها كل من في الارض، فأنتم لا يحق لكم الحديث، لاننا خبرنا افعالكم، واتركونا كشعب يحب بعضنا بعضا ويحرص بعضنا على بعض وينتقد بعضنا بعض ويصحح بعضنا لبعض…. نحن في العراق جسد واحد وان اختلفنا او تقاطعنا، فلا شأن لكم بنا.

تنتهى، كلمات اكثر من رائعة وصف صابرين واخوتها الانجاس، تبا وتعسا للعربان ولحثالات البعث اين ما وجدوا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.