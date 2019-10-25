الحكومة العراقية تنتظر جلسة البرلمان السبت لـ”تلافي اشكال” ملف جدلي

علق المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، اليوم الخميس، على حسم ملف الدرجات الخاصة، بعد انتهاء المهلة المحدد لذلك، دون تصويت مجلس النواب على مرشحي هذا الملف.

وقال الحديثي، ان “اسماء مرشحي الدرجات الخاصة، ستكون جاهزة لدى مجلس النواب، عندما تنعقد جلسته، نأمل يكون ذلك خلال يوم السبت المقبل، كما اعلن البرلمان ذلك”.

وأضاف “نامل ان يتم التصويت عليها لكي يتم تلافي أي اشكال ممكن ان يحصل على خلفية تأخير حسم هذا الملف”.