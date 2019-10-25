الدخيلي يؤكد أحقية التظاهر السلمي ويشدد على تجاوز الأخطاء السابقة

المكتب الإعلامي

أكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الخميس ، أحقية المواطنين في التظاهر السلمي ، مشدداً على ضرورة بدء مرحلة جديدة وتجاوز الأخطاء السابقة .

وقال الدخيلي عقب لقاءه جمع من شيوخ العشائر والناشطين ” إن حرية التظاهر ، حق كفله الدستور للتعبير عن المطالب المشروعة للجماهير ” ، داعياً الحكومة المركزية إلى ” الإسراع في تلبية تلك المطالب وايجاد الحلول الناجعة لها ” ، منبـّهاً على ” ضرورة بدء مرحلة جديدة وتجاوز الأخطاء السابقة ” .

وطالب الدخيلي ” أبناء ذي قار بمساعدة أخوانهم في القوات الأمنية لحفظ أمن واستقرار المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة ” ، محذراً من ” استخدام أي أنواع العنف ضد المتظاهرين ، وعكس صورة ايجابية عن المحافظة وأهلها ” .

المكتب الاعلامي