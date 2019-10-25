Posted on by

الصدر يعلن جملة ارشادات للمتظاهرين ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، جملة ارشادات للمتظاهرين، الذين يعتزمون الخروج باحتجاجات يوم غد الجمعة.

وذكر المقرب من زعيم التيار، صالح العراقي، في منشور له بموقع فيسبوك:

“إرشادات

اولا: كما ان المتظاهر سيقدم لكم وردة فيا ايها البواسل قدموا لهم وردة

ثانيا: على من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد ولو بكلمة او دعم معنوي كتعطيل الاعمال كافة ليوم الجمعة فقط

ثالثا: على ائمة صلوات الجمعة غدا التطرق للتظاهرات بصورة ايجابية وارشادية

رابعا: قد يحتاج المتظاهرين الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك.. لذا ادعوا اصحاب رؤوس الاموال النزيهة لدعمهم قدر الامكان

خامسا: اهيب بشيوخ العشائر حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنويا

سادسا: في حال الاعتداء على المتظاهرين.. فعلى النائب الجهادي ان يزج سرايا السلام لنشر السلام بطرق مقبولة لحماية المتظاهرين ومن دون سلاح

سابعا: الدعاء في المساجد والحسينيات ودور العبادة والكنائس لحفظ العراق وسلامة الثوار وازاحة الفاسدين

ثامنا: على الجهات الطبية كالمستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية عدم تعطيل عملها خلال التظاهرات

تاسعا: في حال قطع الطرق من اي من الطرفين فعلى الواعين التعامل مع الامر بحذر وترقب

عاشرا: في حال قامت الحكومة بقطع الانترنيت ظلما وعدوانا فعلى من هم خارج العراق مناصرة اخوانهم قدر الامكان

حادي عشر: رفع العلم العراقي فوق سطوح المنازل والمحال والعمارات والمساجد والى غير ذلك

ثاني عشر: في حال الاعتداء على المتظاهرين فعلى (رئيس الجمهورية) القيام بالسياقات القانونية والاجتماعية والاخلاقية اللازمة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close