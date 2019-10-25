العراق: تأهب أمني مشدد للتظاهرات

بغداد – د ب أ

صرح متحدث أمني عراقي أمس الخميس بأن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في حالة الإنذار القصوى/التأهب/ استعدادا لحماية تظاهرات اليوم الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وقال العميد المحنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي وأنه لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة”. وأضاف أن “الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن”.