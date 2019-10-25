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اليقظة الوطنية الساطعة!!

الهبّة الإكتوبرية للشعب في تشرين الأول لعام ألفين وتسعة عشر , أججت الروح الوطنية وكشفت معدن المواطنين , فأنطلقوا يعبّرون عن أصالتهم ونقاوة نفوسهم , وإنتمائهم الحقيقي للوطن , فهو فوق جميع الإنتماءات , وبدونه لا قيمة لها ولا معنى.

وتأكد للوطن أنهم ينتمون إليه بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم وعقولهم وكل ما فيهم من الطاقات والتطلعات , ولا يشعرون بوجودهم ودورهم في الحياة من غير التمسك بالإنتماء المطلق للوطن.

وتبين بوضوح أن ما دار في البلاد منذ ألفين وثلاثة وحتى اليوم , محض أضاليل وإفتراءات وهذيانات , حَسِبَ أصحابها بأنهم سيخدعون المواطن بها وبه يتاجرون , وفقا لمقتضيات رغباتهم وتطلعاتهم المرهونة بأسيادهم.

المواطنون يتوهجون يقظة ووعيا وإدراكا وإصرارا على أن الذي كان لن ولن يكون , وأن البلاد عليها أن تتخذ مسار النماء والرقاء والعطاء الإنساني الصادق النبيل.

فثاروا وجسّدوا ثورتهم بالفعل المقدام والتوثب العزوم الهمّام , والقول الصريح الداعي للتقدم إلى الأمام , وإنهم يستعيدون هويتهم وسيادتهم وحقوقهم , ويؤكدون إرادتهم في الحياة وتقرير المصير.

إنهم شعب واحد , وأمة صيرورة حضارية خالدة , وكينونة وجود يحمل رسالات أجيال تطلعت نحو العلاء والرجاء.

فهم يكنزون موروثات حضارية إنبثقت بها ومنها مسيرات البشرية , وتنورت أيام الأرض بأفكارهم وأحلامهم وتمنياتهم , التي أخذت الأنام إلى آفاق الحرية والكرامة والإبداع المتميز الأصيل.

وأمام يقظة شعب وثورة حضارة وصولة إرادة , سينهزم الفساد وتندحر الشرور , وستنال عقابها القِوى التي إنتهكت حرمات السيادة والأمانة والمسؤولية , وأذعنت للطامع بالبلاد والعباد , من أجل التمتع بآثام السلطة وخطايا الكراسي الرهينة.

إنها يقظة شعب يتمسك بهويته وجوهره وسيادته وقيمه الحضارية وأخلاقه وتقاليده الوطنية , التي تداولتها الأجيال لتحافظ على بقائها وعزتها وكرامتها.

فالأوطان باقية بإرادة مواطنيها , وإن الجوهر ينبثق من تحت ركام الأضاليل.

وقل يحيا الشعب ويبقى الوطن , وكل خوّانٍ إلى جحيمات بئس المصير!!

د-صادق السامرائي

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