حزب عراقي يدعو التحالف الدولي الى توفير حماية جوية للمتظاهرين

دعا حزب “بيارق الخير” يوم الخميس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الى توفير غطاء جوية للمتظاهرين العراقيين من حمايتهم من القتل.

وقال الامين العام للحزب النائب محمد الخالدي في بيان اليوم انه “في هذه الايام الصعبة التي يمر بها شعبنا العراقي، وبعد وصول العملية السياسية الى طريق مسدود، وبعد الاعتداءات التي ادت الى مجزرة كبيرة راح ضحيتها الاف العراقيين المتظاهرين السلميين ومن الاجهزة الامنية، وبعد صدور التقرير الحكومي البائس الذي تجنب الاشارة الى الجهة المجرمة التي قتلت عددا كبيرا من ابنائنا وفي وقت قياسي خلال ثلاثة ايام لذلك ندعو رئيس الجمهورية ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي بإرسال طلب للبرلمان يطلب فيه بإقالة الحكومة”.

وطالب “البرلمان بتأدية دوره الرقابي كأعلى سلطة في البلد واقالة الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، واحالة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق في قتل وجرح الاف المواطنين العراقيين”.

ودعا الخالدي “قوات التحالف الى حماية المتظاهرين من خلال تسيير طائرات مسيرة وضمن الاتفاقية الامنية بين العراق والتحالف الدولي لمنع تكرار ابادة جماعية اخرى كما حصلت سابقا، داعيا المتظاهرين الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب الامين العام للحزب “وسائل الاعلام بتأدية دورها في نقل الوقائع ومساندة المتظاهرين من اجل اصلاحات حقيقية تبدا بإقالة الحكومة ومحاسبة القتلة ومكافحه الفساد واعادة مليارات الدولارات في بنوك العالم وتصحيح العملية السياسية بتغير قانون الانتخابات وتشكيل مفوضيه من القضاة المشهودة لهم بالنزاهة”.