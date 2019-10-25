روسيا تبدأ ترتيبات مع العراق لاعادة اخر 30 من اطفالها

أعلن السفير الروسي لدى بغداد، مكسيم ماكسيموف، أن المجموعة الأخيرة من الأطفال الروس المتواجدين في العراق يجري العمل لاستكمال الوثائق المطلوبة تمهيدا لعودتهم إلى الوطن.

وقال السفير في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “دعمنا وسنواصل دعم جهود شركائنا العراقيين في مكافحة الإرهاب.. في وقت ما تزال هذه المشكلة حادة”.

وأشار ماكسيموف، إلى أنه، “لا يزال حاليا 32 طفلا في السجون العراقية مع أمهاتهم، ونعمل لاستكمال جمع الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الوطن في القريب العاجل”.

من جهتها، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن “المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلا ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية نوفمبر المقبل”.

وقالت، إن “الآن كل شيء قريب من هذا الموعد.. نظمنا جميع الوثائق المطلوبة لـ 26 طفلا، وبقي جمع وثائق لأربعة أطفال، نأمل أنه في القريب العاجل وعندما يصدر قرار عن القضاء العراقي سيتمكن الأطفال من العودة، نعول على أن تكون عودتهم في نوفمبر”.

يذكر، أنه منذ آب 2018، يجري إعداد الوثائق لعودة الأطفال الروس من العراق، الذين توجد أمهاتهم في سجن بغداد، ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، يجري الحديث عن 115 طفلا، 90 منهم عادوا إلى وطنهم.