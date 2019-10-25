Posted on by

طيران مكثف في سماء محافظة كركوك ومصدر امني يكشف السبب

كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي المكثف في سماء المحافظة هي ضمن الاجراءات التي تأتي لتأمين أطراف المحافظة ودعم القوات الامنية فيها.

وقال المصدر في تصريح إن “القوات الامنية في كركوك وأطرافها رفعت حالة التأهب الى اقصاه وان طائرات حربية وطيران الجيش مشارك في هذه العملية وان الطيران الحربي المكثف في سماء المحافظة هي ضمن اجراءات دعم امن المحافظة”.

وأشار المصدر أن” الطيران الحربي يوفر الغطاء الجوي لأمن المحافظة وأطرافها وان القوة الجوية وطيران الجيش نفذت طلعات جوية منذ الصباح لتأمين المحافظة”.

واضاف المصدر أن” الاوضاع الامنية في كركوك ومحيطها مؤمن بشكل كامل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close