عبدالمهدي: على القوى السياسية ان تدرك ان المعادلات السابقة تغيرت ونحن امام ازمة نظام

قال رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان الشعب ادرك وجود ازمة نظام، وان حكومته ستدعم ضمان الحريات.

وقال عبدالمهدي في كلمة له قبيل ساعات من احتجاجات مرتقبة ببغداد وعدة مدن، “على القوى السياسية ان تدرك ان المعادلات السياسية السابقة تغيرت ونحن امام ازمة نظام، لم تدركها القوى ولا قوى الدولة لكن ادركها الشعب”.

واضاف، ان المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي، كما سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.