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عبد المهدي ينقل ويكلف قادة عسكريين بمهام في مناطق بالعراق

اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الخميس ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وافق على نقل وتكليف قادة عسكريين بمهام جديدة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراقية الاخرى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على الآتي :

اولا: نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمه من مهام قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد .

ثانيا: نقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط .

ثالثا: نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع / الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين .

رابعا: نقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة /14 ويكلف بمهام قائد الفرقة /11

خامسا: نقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة /7 ويكلف بمهام آمر اللواء /45 الفرقة /11.

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