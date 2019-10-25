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قتلى وجرحى في هجمات لداعش على قريتين في جلولاء ديالى

هاجم عناصر تنظيم “داعش”، مساء الخميس، قريتين تابعتين لناحية جلولاء بقضاء خانقين، واسفرت الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وبحسب مصادر محلية فان تنظيم “داعش” اقتحموا منزلا بجلولاء يعود لمنتسب في الجيش العراقي، ولم يعثروا على المنتسب فقاموا برمي احد ابنائه وقتله في الحال واصابو ثلاثة من افراد اسرته بجروح، ولاذوا بالفرار من المنطقة الى جهة مجهولة.
فيما اكد مصدر في اسايش (امن) كرميان ان هجوم “داعش” في حدود جلولاء حدث في منطقة بين قريتي سليمان وهاب وام الحنتة.
وياتي الهجوم بالرغم من فرض القوات الامنية حظرا للتجوال في كامل محافظة ديالى، على خلفية سلسلة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين بارزين.

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