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مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يناقش الإنتاج العربي المشترك بين الحلم والواقع

عقدت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ندوة ناقشت خلالها موضوع الإنتاج المشترك بين الدول العربية، وإمكانية Image previewالاستفادة من التقارب الثقافي ، اللغوي والجغرافي لخلق سينما عربية وإفريقية ترقى لمصاف السينما العالمية، ذلك بحضور نخبة من كبار السينمائيين بالعالم العربي كالمخرج الكبير المصري خيري بشارة، و المخرج الجزائري أحمد راشدي، و المخرج المغربي عبد الرحمان التازي، وحضور نجوم الفن السابع من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم أحمد الفيشاوي والمخرج سعيد حامد، و المخرج خالد الزدجالي السينمائي من سلطنة عمان، والمخرج الكويتي حمد الصراف، والناقد وعضو لجنة التحكيم عبد الستار ناجي.

وقد عبر النجم المصري أحمد الفيشاوي عن امتنانه لإدارة المهرجان التي استطاعت أن تفتح الباب أمام صناع السينما من أجل مناقشة وإيجاد حلول للتوافق ترضي كل الأطراف من أجل خلق سينما عربية إفريقية تناقش قضاياها وتعبر عن همومها، كما عبر عن استعداده للتخفيض من أجره إذا كان الأمر لخدمة السينما العربية ولصالح الأعمال الفنية التي ترقى لطموحات المتلقي العربي.

أما رئيسة المهرجان السيدة فاطمة النوالي أزار فقد عبرت عن ترحيبها بالفكرة وقالت أنها لن تنجح إلا بتضافر الجهود، ودعم المبادرات الفردية لصناع السينما، وكذا العزيمة القوية لتنفيذ هذا المشروع الطموح وإلا سيبقى رهبن الندوات واللقاء ، كما دعت الموزعين إلى فتح الآفاق لتوزيع الأعمال السينمائية المغربية خصوصا و العربية عموما لتمكين الجمهور للتعرف عليها، والتفكير في إنتاج أفلام بتكلفة أقل من أجل تسهيل التعاون العربي في المجال السينمائي.

وفي نهاية الندوة دعى المخرج الجزائري أحمد راشدي إلى تبني الفكرة وعرضها على إدارة المهرجان وقدم دعمه التام للأعمال المقترحة الشيء الذي رحب به الحاضرون و لقي استجابة من قبل المخرج سعيد حامد وعرض عليه فكرة فيلم في ختام الندوةImage previewImage previewImage preview

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