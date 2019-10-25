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وزير الداخلية من ساحة التحرير: القوات الامنية لن تسمح لاحد التعدي على المتظاهرين

اكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، ان القوات الامنية لن تسمح لأحد بالتعدي على المتظاهرين.
حديث الياسري جاء خلال زيارة ساحة التحرير، حيث بدأ عشرات المتظاهرين بالتوافد.
وقال الياسري، “جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم”.
وسبق ان اغلقت السلطات الامنية في بغداد، جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير، قبل ساعات من تظاهرات يتوقع ان تشهدها بغداد ومحافظات عراقية أخرى يوم غد الجمعة.

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