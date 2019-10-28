اعتقال ايرانيين حاولا ادخال كمية كبيرة من “الكبدة” الفاسدة لاسواق كوردستان

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الاحد، عن افشال محاولة لادخال كمية كبيرة من مادة “كبدة الدجاج” غير الصالحة للاستهلاك البشري، واعتقال شخصين ايرانيين على علاقة على علاقة بتلك المادة.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد تلقي معلومات دقيقة من المديرية العامة لمكافحة الجرائم المنظمة التابعة لوكالة الحماية، مكتب مكافحة اجرام الوسط، ومتابعة لسيارة حمل دخلت الى اقليم كوردستان من معبر حاج عمران وخصوصا في محافظة اربيل، استطاعت احتجاز السيارة يوم الجمعة الماضية.

واضاف البيان انه بعد اجراء تفتيش دقيق للسيارة استطاعت المديرية اكتشاف (174) علبة كارتونية كبيرة من “كبدة الدجاج” قسم منها منتهي الصلاحية يبلغ وزنه 800 كلغم.

وتابع ان المديرية استطاعت ايضا اعتقال شخصين من الجنسية الايرانية وتم فتح ملف بالتحقيق معهما من قبل محقق مكتب مكافحة اجرام الوسط وتحويلهما الى قاضي التحقيق من اجل انزال العقوبة القانونية ضدهما.