التربية العراقية تصدر بيانا عاجلا بخصوص “زج الطلبة بالتظاهرات”

قالت وزيرة التربية، سها العلي بك، إن محاولة زج طلبة المدارس في التظاهرات الأخيرة، عبر إخراجهم من المدارس، أو السماح لهم بالتظاهر داخلها، هو عملية مرفوضة ولا يمكن القبول بها.

وشدد في بيان، على أن التلاميذ مودعون أمانةً عند الكوادر التدريسية، وإدارات المدارس، للحفاظ على سلامتهم وضمان عدم زجهم وأدلجتهم بأي شأن سياسي أو غيره، نظراً لأنهم دون السن القانونية، ولأن التصرف الأخير يمكن أن يعرضهم للخطر.

ودعت الوزيرة بالكوادر التدريسية، وإدارات المدارس، فضلاً عن مديريات التربية في عموم المحافظات، للحفاظ على التلاميذ وعدم السماح بإخراجهم من المدارس تحت أي ظرف، إلا عند انتهاء مدة الدوام الرسمي، وعودتهم إلى منازلهم.

كما وتوكد وزارة التربية أن مديريات التربية في المحافظات ومنها محافظة بغداد مسؤولة بالدرجة الأولى ادارياً عن المدارس التي ترتبط بها وان هذه المسؤولية تحديداً هي مسؤولية مجالس المحافظات لا وزارة التربية، وتعتبر هي مرجعيتها الأولى، وهي ملزمة بتطبيق ما يصدر عن الوزارة من تعليمات، تحرص على النأي بالتلاميذ عن استغلالهم والمتاجرة بأصواتهم.

ونظم عدد من طلبة الجامعات والمدارس في بغداد وعدد من المحافظات العراقية اليوم، تظاهرات تطالب بالإصلاح، فيما اعتصم آخرون.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورًا تظهر مسيرات وهتافات للطلبة أمام وداخل مدارسهم.

ويشهد العراق تظاهرات كبيرة في عدة مناطق بالبلاد أودت بحياة المئات وإصابة الآلاف.