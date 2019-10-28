الثورةُ….؟
عبد الستار نورعلي
أنا مِنْ بقايا الثوّارِ..
(المتطرفين).
أحملُ بندقيتي (الكلمة)،
فأُطلقُ رصاصةً..
لا تخيبْ…..
أنا ابنُ الذُرى،
وطـلّاعُ الثورةِ،
متى أرفعِ اللسانَ……
واليدَ..
تعرفوني!
في الزوايا المُزدحمةِ..
بالرؤوسِ التي حانَ قِطافُها،
تكنسُ الثورةُ..
أوراقَها المتساقطةَ…..
إذا الشعبُ يوماً أرادَ (النزولْ)
فلابُدَّ أنَّ (الرؤوسَ تزولْ).
الرؤوسُ المُتعفّـِنةُ..
منْ أيامِ الكهفِ
تتكهَّـفُ فَزِعةً..
في الخضراءْ!
الملثمونَ المتكهّـِفون..
قادمون..
على حصانٍ مِنْ القَنْصِ،
فارفعُـوا راياتِـكُمْ..
حـمراءَ..
بلونِ الحبِّ..
والثورة……
عبد الستار نورعلي
السبت 26/10/2019