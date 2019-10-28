الشيوعيون أعضاء مجالس المحافظات:نعلن استقالتنا ووقوفنا في صف الشعب

نتابع بقلق واهتمام كبيرين ما يجري في عراقنا العزيز وفي محافظاتنا الغالية. وإنه لمما يدمى القلب أن يسقط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المنتفضين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وبإنهاء نظام المحاصصة والفساد وتدشين مرحلة جديدة في حياة بلدنا بمحافظاته كافة.

إننا وانسجاماً مع مواقف حزبنا الشيوعي العراقي، وانحيازه الكامل إلى جانب طموحات وتطلعات شعبنا، وتَوْقه إلى الحياة الحرة الآمنة الكريمة والى بناء دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة والقانون، واستجابةً إلى مطالب جماهير شعبنا المنتفضة، وإرادة ناخبينا في محافظاتنا، نعلن استقالتنا من مجالس المحافظات التي نحن أعضاء فيها.

وفي الوقت نفسه نعلن اصرارنا على الدفاع عن مصالح الجماهير في محافظاتنا، وحقوق عموم أبناء شعبنا. وسنمضي معهم نحو تحقيق التغيير الجذري المنشود، الذي بات ضرورة ملحة لإنقاذ بلدنا مما هو فيه اليوم، ولكي يرى شعبنا أخيراً الضوء في نهاية النفق المعتم.

النصر لانتفاضة شعبنا..

النصر لإرادة شعبنا..

وليتوقف القمع الدموي والقتل العمد

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فرحان قاسم/ عضو مجلس محافظة بغداد

غازي الخطيب/ عضو مجلس محافظة المثنى

عقيل الربيعي/ عضو مجلس محافظة بابل

شهيد الغالبي/ عضو مجلس محافظة ذي قار

جمعة الزيني/ عضو مجلس محافظة البصرة