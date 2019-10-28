الطوب احسن يو تك تكنا ؟

راضي المترفي

قبل الانتفاضة المباركة كان (التك تك ) مشكلة في الشارع و(مغثه ) لسائق التكسي ومنافس لأبو السايبا و(همبلات ) وفنيات لعنان السماء وخوف دائم لكل من يروم عبور الشارع وكانت حسنته الوحيدة انه كسر سوق ( التكسي ) بسبب رخص كلفة الصعود به وميزاته ان كل سواقه يافعين او شباب دون سن التكليف وميزته الاخرى انه لايعرف (طسه ) ولم يسمع بتلك الاهزوجة الناعمة في ثمانينات القرن الماضي يوم هزجن بها الصبايا في الاعراس ( لاتطبب سوبرك شارعنا ضيك ) لكنه سمع بكل وضوح اهزوجة من يتاخرن عن الذهاب الى السوق في الصباح بعد ان يأخذهن نوم عميق ويصحيهن هو ( نايمه وفززني دك هورن التك تك ) وهكذا سارت الايام مع التك تك يركبنه ( الحبايب ) للذهاب الى السوق وقضاء اشغالهن وزيارة الاهل لكن ما ان يجمعهن مجلس عند باب احد البيوت في الزقاق ويبدئن في استغابت الاخريات والاخرين حتى تكون حصة ابو التك تك حصة الاسد يبدئن به ولايختمن بغيره حتى انطبق عليه المثل تمام الانطباق ( مثل الثوم ماكول مذموم ) لكن ما انطلقت الانتفاضة المباركة حتى تغيرت واجبات التكتك وتغيرت نظرة الناس له ولقائده الهمام .. لقد تحول التك تك من وسيلة نقل بسيطة الى (فد شي ) رهيب وتحول سائقه من كادح يحول جمع دنانير ( العلاكه ) الى بطل يشار له بالبنان بعدما حول التك تك الى عجلة استطلاع تستطلع للمنتفضين اماكن القوات الامنية وعجلة لنقل المتعبين والمستعجلين للوصول الى مكان التظاهر وسيارة اسعاف ينقل فيها من يتعرضون لغازات الحكومة او مائها الحار وخراطيمه الطويله او من يصيبهم الرصاص الحي قبل المطاطي واخيرا حوله الى دبابة وناقلة منتفضين عندما يلزم الامر وعاد بالذاكرة الى سلاح ثوار العشرين ( المكوار ) يوم قارن مهوالهم بين طوب الانكليز المحتلين وسلاح الثوار (المكوار ) واظن ان التك تك تفوق على كل الاسلحة واصبح جزء من الانتفاضة ودخل التاريخ من ساحة التحرير والطيران ومظفر والكندي والجملة العصبية ، للد وصل الحال وكما اشيع ان مدير المرور يفكر باصدار امر يمنع به تواجد التك تك بالشارع وقد يفعلها فينتفض العراق انتفاضة اخرى جديدة تسمى انتفاضة ( التك تك ) .