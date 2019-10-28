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العراق بصدارة مستوردي الرمان الايراني

توقع مسؤول في وزارة الزراعة الايرانية ان يبلغ انتاج البلاد من الرمان في الموسم الحالي 900 ألف طن، مشيرا الى تصدير كميات كبيرة من هذه الفاكهة الى خارج البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب شؤون الفاكهة بقسم البستنة بوزارة الزراعة زهراء جليلي مقدم انه “في هذا العام، سيتم انتاج 900 ألف طن من الرمان من بساتين البلاد”، مبينة “يبلغ متوسط انتاج الرمان السنوي في البلاد مليون طن، وهذا المعدل يختلف مع تغييرات المناخ”.

واوضحت ان “اهم مراكز انتاج الرمان يتركز في محافظات فارس، اصفهان، خراسان الرضوية والجنوبية، یزد، المركزية، سمنان ولرستان”، مشيرة الى ان “حجم صادرات الرمان العام الماضي بلغ 15 ألف طن بقيمة نحو 16 مليون دولار، وأهم الدول التي تم التصدير اليها هي العراق، روسیا، كوريا الجنوبية، سويسرا، فرنسا والمانیا”.

وتابعت ان “معدل صادرات البلاد من الرمان يتراوح بين 15 الى 35 ألف طن سنويا، وان ايران باعتبارها واحدة من منتجي الرمان في العالم، لديها القدرة على تصدير 150 ألف طن في السنة”.

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