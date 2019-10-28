العصائب (لماذا يكرهوننا)..ومتظاهر (من سيجني ثمار دمائنا) و(مقتل البغدادي احرج السستاني)

بسم الله الرحمن الرحيم

كالعادة من (وحي المظاهرات).. وما يجري داخلها.. تطرح محاور عديدة:

المحور الاول:

العصائب تسأل (لماذا يكرهوننا الشيعة)..الجواب/ لنفس السبب الذي تعتقدون فيه (انهم يحبونكم)؟

للعصائب.. بدل ان تفكرون بالانتقام والثائر من الشيعة العرب.. انفسهم هذه المرة؟ عليكم طرح سؤال على انفسكم.. (لماذا يكرهوننا الشيعة العرب انفسهم)؟؟ فندعوكم لتشكيل لجنة لديكم للدراسة الاجتماعية.. لبحث هذا السؤال…وصدقوني ستخرج بهذه النتائج عن اسباب كراهية الشيعة العرب لكم بوسط وجنوب الرافدين:

1. ستخرج اللجنة بان سبب كراهية الشيعة للعصائب ومليشة الحشد (شلع قلع).. هو لنفس السبب الذي تعتقدون بانهم المفترض يحبونكم.. ونقصد تتفضلون بكل استكبار وغطرسة على باقي الشيعة العرب .. بالتضحيات بقتال داعش؟؟ وتدعون انكم خسرتم (1000 شهيد)؟؟ ليطرح الشارع الشيعي العربي عليكم.. (هؤلاء 1000 شهيد من اين جاءوا)؟؟ هل من سيرلانكا؟؟ هل هم فرس؟؟ افغان؟؟ ايرانيين؟؟ ام هم (شيعة عرب ابناء العشائر العربية).. فهل انتم العصائب (شعب ومكون كالاكراد مثلا او التركمان)؟؟ حتى تتفضلون على الشيعة العرب بوسط وجنوب بما هم منحوكم به؟؟ فنحن من يجب ان نتفضل عليكم بتطوع 1000 شيعي عربي استشهد بقتال داعش.. ليس حتى تركبون الجماجم لتصلون للبرلمان وتجنون المال الحرام من لجان اقتصادية فاسدة..

2. وضعكم صور زعماء اجانب.. خميني وخامننئي حكام ايران.. على واجهات مكاتب العصائب والمليشيات الاخرى.. بتحدي سافر لمشاعر شيعة العراق.. تجعلهم يربطون بين وضع صدام لصوره بالكويت كاشارة لاحتلالها .. واليوم تضعون صور زعماء ايران بالعراق كاشارة لهزيمة العراق امام ايران . .وجعل ارض الرافدين ضيعة لطهران.. والفرس.

3. التهديد بجر الحروب لداخل العراق نيابة عن ايران اذا ما دخلت طهران حرب مع اي دولة.. لتكشفون عدم مبالاتكم بمصير العراق ودماء ابناءه..

4. الثراء الفاحش لقيادات الحشد المليشياتيه..خلال الحرب مع داعش؟؟ فمن اين لهم ذلك؟ وركوبهم السيارات المضللة ..كالسياسيين الفاسدين..

5. اللجان الاقتصادية التي اصبحت شبيه بلجان الاحزاب..لتكون اليوم تابعة للحشد ومليشياته..

6. مشاركة المليشيات بالبرلمان والحكومة..برواتب خرافية.. واتهاماتكم بالتزوير بالانتخابات .. فاصبح حالكم حال السياسيين..

هذا بعض من فيض..

المحور الثاني:

(المظاهرات.. من سيجني ثمارها)؟ وليس (هل سيسقط نظام المنطقة الخضراء..ام لا)

فهل سيكون ممثل عن (جماعة التكتك).. لرئاسة الجمهورية؟ .. كخدمة جهادية..؟

وممثل عن ابناء شهداء المظاهرات..(لرئاسة البرلمان)؟؟ لتضحياتهم النضالية؟

وممثل العاطلين عن العمل.. (لرئاسة الوزراء)؟.,. كتعويضات سياسية؟

لندخل نفس الدوامة بعد عام 2003.. للاحزاب التي حكمت بعد عام 2003..

فكل ثورة او حركة شعبية..لا تتبنى مشروع واضح وقضية.. يركبها الانتهازية والوصولية..المنشور ليس (للاستهزاء من المظاهرات).. التي ادعمها بكل جوارحي.. ولكن (حتى لا يتكرر التاريخ).. فوضع قانون الشهداء.. ورفحاء.. وتسلم الحكم احزاب اسلامية بدعوى الجهاد والمعارضة.. وتبين كلها (حثنلكية).. فسرقوا الجمل بما حمل..

فمع احترامي (للشرفاء من سواق التكتك).. و(العاطلين عن العمل) و(شهداء المظاهرات) الاطهار.. فالتكتك.. هز مدرعات النظام القمعي..والعاطل عن العمل.. هز عروش الوزراء بمظاهراته..وابناء الشهداء المظاهرات.. والله اعطوا امل بل جعلونا نفتخر باننا فعلا شعب حي..ولكن اريد ان يفكر الجميع.. ماذا بعد سقوط هذا النظام الارعن الفاسد بالخضراء الغير ماسوف عليه؟؟

المحور الثالث:

(للسستاني.. ما مبررات بقاء فتوى الكفائي.. بمقتل البغدادي)؟؟ وتعزية لايران ومليشياتها الحشد

فايران تهدد الشيعة العرب.. بخطر زحف داعش عليهم .. وانها (ضد داعش)؟؟ رغم سقوط دولة خلافته الشيطانية.. فاذا قتل الخليفة البغدادي..ما مبررات بقاء ايران ومليشيات حشدها؟ الموالي لها.. بالعراق ؟؟ شيب اللي خلفوهم؟؟ثم هزمت داعش.. وقتل البغدادي.. ما مبررات بقاء الفتوى؟؟لماذا لا يصرح السستاني بالاسباب الحقيقية..وراء الفتوى.. التي سلمت عشرات الاف الشباب الشيعي العربي.. لمليشياات ولي الفقيه الايراني التابعة للحروس الثوري الايراني؟؟

فهل الفتوى جاءت لحماية الشيعة بالعراق.. ام لحماية المرجعية ودهاليزها المالية؟

فمنذ 2003 يتم قتل الشيعة على يد الارهاب السني المتمثل بالقاعدة انذاك..ولم يصدر السستاني اي فتوى ضد القاعدة.. بل اباح قتل الشيعة بالعراق بلو قتل نص الشيعة لا تردوا.. ولو ابيدت محافظة شيعية عراقية لا تردوا؟؟كاننا جراد؟ولكن مجرد داعش عام 2014 بوثيقة الموصل التي هددت بالوصول للنجف وكربلاء حيث بيوت المراجع.. ونسوانهم..ودهاليز الاموال المهولة.. (صدر من السستاني فتوى الكفائي)؟؟العجيب ان القاعدةكانت متحالفة مع سورياالاسد حليفة ايران.. بعد عام 2003 باعتراف المالكي ..ويتزامن معها السستاني لا يصدر اي فتوى ضدها ؟؟

المحور الرابع:

نرجع للعصائب.. (والثار مربع).. والتهديد (ببذل مزيد من الدماء).. والمهندس وقتل الشيعة

فتهديدات قيس الخزعلي.. بما اسماه (مستعدين ببذل مزيد من الدماء).. وتهديد ابو مهدي المهندس بقمع المظاهرات بدعوى .. بدعوى انهاء الفتنة؟؟ فنسال .. تبذلون مزيد من الدماء (لقتل شيعة وسط وجنوب) هذه المرة؟

فلم تكتفون بدماء السنة.. بالمثلث الغربي. .. وبالتقل على الهوية.. ثم دماء الكرد بازمة كركوك.. الان تريدون قتل الشيعة انفسهم بوسط وجنوب.. (طبعا انتم من اول يوم ظهرتم اي الصدريين بجناحيكم الخزعلي والصدر.. قتلتهم الشهيد الخوئي).. وشرطة النجف حديثي التطوع وهم شيعة ايضا والشرطة والجنود الشيعة بالحرس الوطني بعد عام 2003..تاريخكم اسود مصخم

..

والولائيين كبدر التي اخيرا قتلت وجرحت عشرات المتظاهرين امام مقر مليشة بدر بالحلة .. وابو مهدي المهندس..فانتم اصلا تاريخكم تاريخ سفك دماء العراقيين.. بقتلكم الجنود العراقيين الشيعة الذين صدام كان يزجهم للجبهات بحرب ايران ويضع وراءهم فرق الاعدامات لتانون انتم جحوش ايران لعنكم الله.. لتقتلون شباب العراق الشيعة المجندين .. اسال اي واحد من هؤلاء عملاء

ايران . ما هو تاريخك بالمعارضة.. ستجد العجب العجاب.. تاريخهم كم قتل من اهل العراق تقربا لايران عليهم وعلى ايران مليار لعنة..

المحور الخامس:

لنوري المالكي .. النفق المجهول الذي نحن فيه بسبب تراكمات حكمك لـ 8 سنوات..

اولا لنوري المالكي.. (الذي يتخوف من نفق مظلم).. ويريد (المماطلة باطالة عمر النظام والحكومة الفاسدتين).. نسال.. هل تعلم .. انت (ماركة بحد ذاتها). . لفشل النظام السياسي وفساده واجرامه ومؤامراته.. هل تعلم ذلك يا (عراب الفساد الاكبر). .. والله سياتي يوم قريبا.. سيكون ضمن الشروط ان تحال يا نوري المالكي (كاول شخصية) للمحاكم الدولية

على الفساد المهول بزمنك. لدورتين انتخابيتين.. .وسقوط الموصل.. واطلاق سراح الارهابيين من السجون كسجن ابو غريب بعمليات هروب واضحة متعمدة .. وتركك للاعتصامات ان تتفاقم بدون ان تحل ازماتهم.. وكل ما جرى متعمد من قبلكم ومن قبل من وراءك ايران.. لتشعلون العراق والمنطقة

لمصالح ايران القومية العليا..

فنوري المالكي يدعو لاعطاء فرصة للحكومة والنظام.. ولم يكفي 16 سنة اثبت السياسيين وكتلهم ونظامهم وحكوماتهم فشلهم وفسادهم وعمالتهم للاجنبي الاقليمي..

المحور السادس:

سبحان الله (الاقدار تنتقم).. ام ماذا؟ (التزامن بمقتل البغدادي.. والعلياوي)

فالارهاب العالمي.. يصاب (بمقتل خليفته البغدادي)..

ومحور المليشيات الاقليمي..يصاب بمقتل (وسام العلياوي) مسؤول العصائب بالعمارة؟

وكلاهما متورطين بالدماء والعنف بالعراق بعد عام 2003..بعد سقوط صدام.. ولم نسمع لهما صوت بزمن المقبور صدام.. ولم يرفعون السلاح ضد الظالم صدام..كلاهما ارعبوا الناس.. فالبغدادي ارعب المجتمع السني.. والعصائب ينرعب من يمر امام مكاتبها التي تذكرهم بمكاتب الامن العام المرعبة بزمن الطاغية صدام..علما منبع البغدادي.. اخوان الشياطين التي كان جزء منها..ومنبع العلياوي.. التيار الصدري.. الذي كان جزء منها..وكلاهما التيار الصدري والاخوان.. منبع الشر بالعراق ..ومفرخة للارهاب والمليشيات الدموية..

المحور السابع:

لاعداء امريكا.. (انسحاب امريكا.. نهايتكم انتم.. وليس امريكا)..

(انسحبت امريكا 2011.. من العراق).. (انفجر الوضع بسوريا) بعدها

(انسحبت امريكا من شمال سوريا).. (سقط الخليفة البغدادي قتيلا بعملية امريكية)؟ تنبيه: عند انسحاب امريكا عام 2011.. ليس فقط حصل زلزال سياسي تحت اقدام النظام السوري لبشار الاسد الداعم للارهاب منذ عام 2003.. بل رضخت ايران على توقيع اتفاق نووي..بموجبه تمنع ايران من انتاج قنبلة نووية..

المحور الثامن:

للعلمانيين .. نسالكم.. لماذا اقتنعتم بحق الاكراد باقليم. .وترفضون الاقليم لشعب وسط وجنوب

ولماذا انتم لا تريدون الاقتناع ايضا.. كما لم يفهم البعض اليوم بان الشبيبة تريد قلع النظام ككل وليس الحكومة فقط.. بان (لا يوجد شعب).. فالكورد مستقلين واولوياتهم الاستقلال بارضهم كوردستان.. والمثلث السني اولولياتهم طرحوها قبل سنوات (بالاعتصامات السنة العرب).. وهي بالضد من مصالح شعب وسط وجنوب (الشيعة العرب)..

علينا ان ندرك اهمية ان يصبح العراق نظامه (رئاسي فدرالي) بثلاث اقاليم فدرالية.. مو كافي شعاارت الوحدة المركزية البائسة

المحور التاسع:

ولمن يتباكى على ابنية متهرئة حرقها متظاهرين.. نسالكم ماذا (800 مليار سرقها السياسيين)

فكلنا ضد الحرق…. ولكن ان يتباكى البعض على ابنية متهرئة تحرق.. ولا يتباكى على (800) مليار دولار سرقها المتظاهرين بالسنوات الماضية؟؟

ما قيمة مكاتب (اوكار) بدر والعصائب مثلا.. حتى يتم قتل المتظاهرين.. في وقت لو خرج هؤلاء المليشياتيين منها وحرقت.. اشرف مليار مرة من سقوط قطرة دم هؤلاء المظلومين المتظاهرين..

المحور العاشر:

العراق ليس وطن.. وكفى نثريات وشعارات الوحدة الزائفة .. والموت في سبيل وهم اسمه وطن

هو وطن المقابر الجماعية

وطن المحارق الكيماوية

وطن الدكتاتورية الصدامية

وطن الديمقراطية الفاسدة

وطن قمع المظاهرات الجماعية

وطن قمع الاكراد لمنعهم من الاستقلال

وطن قمع السنة العرب لمنعهم من اقليم

وطن قمع الشيعة العرب شلع قلع مهما كانت الاسباب

وطن تبيض السجون

وطن قطع الالسن

وطن قطع الايدي ووشم الجباه

وطن كل من هب ودب (ولاية الفقيه الايرانية وقبلها القومية العربية الفاشية الناصرية والبعثية..)..

وطن السبي والتهجير لملايين المسيحيين والشيعة واليزيدية

وطن قمع الحريات الجماعية

وطن القتل على الهوية

فلطفا خلصونا من جحيم هذا الوطن صناعة بريطانيا بخرائط سايكيس بيكو الاستعمارية

المحور الحادي عشر:

هل هو (ربيع عربي).. ام (ربيع شيعي )؟؟

انه (ربيع شيعي عربي).. وبداية لنهاية الظالمين..ام (بداية تسلم ظالمين جدد عبر رؤوس المتظاهرين)..هل سيستبدل (المراجع الاربع وغيرهم.. الغير ماسوف عليهم..واحزابهم

التي ولدت من رحمهم).. باختزالها (بال الصدر) الطامحين لابتلاع العراق شلع قلع؟ فقد رفع المتظاهرين لافتة تدعو لطرد المراجع الاربع وعادتهم لدولهم.. فكان يجب ان تضم (طرد المراجع الاربع وال الصدر..وإعادتهم للدول التي جاءوا منها) غير ماسوف عليهم..وصدقوني..لحل مشكلة

المرجعية..وتداخلها بالسياسية وتسببها بنكسات على الشيعة العرب هو بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن شيعة العراق..وتختزل عملها بما هو يجب بالاهتمام بشؤون الشيعة بالعالم دينيا وانسانيا.. ويجب الدعوة لاقليم وسط وجنوب.. وجعل النظام بالعراق

رئاسي فدرالي..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما

ان هذا واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم