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المرور تنفي فرض حظر للسير على التك تك

نفت مديرية المرور العامة، امس الاحد، صدور أمر بمنع الدراجات النارية ومنها “التك تك” من السير.

وقال اعلام المرور في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مديرية المرور العامة وعلى رأسها مدير المرور العام اللواء زهير عبادة الخفاجي تنفي صدور أمر بمنع الدراجات النارية ومنها (التك تك)”.

وأضاف البيان أن “الخبر عار عن الصحة”، محذراً “مروجي هذه الإشاعات المغرضة”.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الاحد، خبراً مفاده، منع سير الدراجات النارية ومنها “التك تك”.

وتشهد ساحة التحرير تظاهرات حاشدة منذ ايام وسط تواجد بارز لدراجات التك تك في نقل الاشخاص الجرحى والقتلى والاشخاص الذي يتعرضون للاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها قوات الامن.

وشهدت التظاهرات منذ مطلع الشهر الحالي مقتل 220 متظاهراً، فيما شهدت جرح 8500 بحسب احصائيات الحكومة.

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