المهندس: مستعدون لمواجهة الفتنة.. الخزعلي: الحشد مستعد لإعطاء مزيد من الدماء لأمن البلاد

دعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، القوى السياسية لمساندة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال المهندس خلال حديثه من مجلس عزاء القيادي في الحشد الشعبي وسام العلياوي، “نراقب الأحداث بشكل تفصيلي ونفرق بين المطالب الحقيقية للمتظاهرين ونأمل من الحكومة تلبيتها، إلا اننا ندعو جميع السياسيين الى مساندة رئيس الوزراء لتحقيق جميع المطالب المشروعة”.

واضاف “الحشد الشعبي هو القوة الاحتياطية للقوات الأمنية بمختلف صنوفها التي تسعى لفرض الامن بالبلاد، ويقف خلف القوات الأمنية لحفظ الأمن تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة”.

وقال ايضا ان الحشد الشعبي مستعد للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته، بحسب قوله.

من جانبه قال امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي “الدماء التي سقطت كشفت ان هناك اطرافا خارجية تريد بالبلاد السير للاقتتال الداخلي، والحشد الشعبي على استعداد إعطاء مزيد من الدماء للحفاظ على امن البلاد”.