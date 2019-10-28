بالإستثمار … إعادة تأهيل وتطوير مركز المأمون الثقافي في قلب العاصمة بغداد

عملت هيئة إستثمار بغداد على الإهتمام بالقطاع التربوي و التعليمي إهتماماً خاصاً من خلال منح الإجازات الإستثمارية للعديد من المشاريع في هذا القطاع والتي تصب جميعها في خدمة العملية التربوية والثقافية للعاصمة بغداد . مشروع مركز المأمون الثقافي في منطقة اليرموك واحدً من المعالم الحضارية والثقافية التي تم تأهيلها وتطويرها بإسلوب الإستثمار لتعود الى الحياة من جديد .

المشروع عبارة عن طابق أرضي وأول ، الأرضي يضم (6) قاعات مطالعة و(6) غرف تتوزع بين الإدارة وكادرها ، بالإضافة الى المكتبة التي تم تأهيلها بشكل كامل لتتيح للباحث العراقي وطالب العلم البحث بسهولة حيث تم تجهيزها بالعديد من الكتب المتنوعة إضافة الى المكتبة الألكترونية وقاعة السينما التي تتسع الى (200) شخص وقاعة المناسبات التي تتسع لأكثر من (500) شخص كما تم تجهيز المكتبة بشبكة أنترنت متكاملة بالإضافة الى وجود مساحات خضراء وكافيتريا وموقف للسيارات .

الجدير بالذكر أنه تم إضافة صرح علمي لمركز المأمون ألا وهو ( كلية الحكمة الجامعة ) التي تضم أقساماً علمية وإنسانية وتم تجهيزها بقاعات دراسية مكيفة ومختبرات علمية حديثة ، حيث تضم الكلية أقسام التقنيات الهندسية وقسم اللغة العربية وقسم الدراسات الإسلامية وقسم القانون وقسم طب الأسنان والتحليلات المرضية وقسم أجهزة التقنيات الطبية . يذكر بأن المشروع وفر فرص عمل للعديد من العمال والفنيين وفي جميع الإختصاصات .

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قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد