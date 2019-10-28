بيان..ان ائتلاف الوطنية وطيلة فترة مشاركته بالعملية السياسية لعب دوراً مؤثراً و مهماً في تنبيه الحكومات

ان ائتلاف الوطنية وطيلة فترة مشاركته بالعملية السياسية لعب دوراً مؤثراً و مهماً في تنبيه الحكومات المتعاقبة مراراً وتكراراً وخاصة بعد عام 2006 وانذارها بضرورة تعديل الدستور وبالشكل الذي يعبر عن طموحات الجماهير ورغبتها ببناء دولة المؤسسات لادولة مكونات وطوائف واحزاب, وكذلك نبهنا الى مغادرة المحاصصة واعادة النظر بمفوضية الانتخابات ومانتج عن هذا من فساد و خراب بكل مؤسسات الدولة , ورغم ذلك فأننا لم نتخلى عن جماهيرنا وبقينا دائماً الى جانبهم في مطاليبها المشروعة وحراكها السلمي , واليوم حيث نرى ان الامور قد وصلت حداً لايمكن السكوت عليه من خلال التعدي الواضح والسافر على الجماهير صاحبة المطالب المشروعة الثائرة واستخدام القوة المفرطة في التعامل معهم رغم كون التظاهرات سلمية.

لذا يعلن ائتلاف الوطنية الى ضرورة تنفيذ الحكومة لمطالب الجماهير من خلال انهاء مجالس المحافظات وتعيين محافظين من القوات المسلحة او المدنيين المشهود لهم بالنزاهة والقدره وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية تعمل على اجراء التعديلات المطلوبة لبعض فقرات الدستور, وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة لا تتعدى السنة من الآن كما وتقوم بتعويض الشهداء من كلا الطرفين واطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المندسين, وبخلاف ذلك سيكون لائتلاف الوطنية موقفاً من العملية السياسية برمتها , هذه العملية التي استهانت بدماء الشباب واسترخصت ارواحهم وبذلك لم تعد تشرف العراقيين.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

14 تشرين اول 2019