تحالفا العامري والمالكي يطالبان عبد المهدي بالتحرك امنيا تجاه الاوضاع في العراق

طالب كل من تحالفا “الفتح” بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم السبت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أوامر للأجهزة الامنية للتصدي للأعمال التخريبية ومن حرق وقتل ونهب المنافية للتظاهرات السلمية.

وقال تحالف “الفتح” في بيان اليوم ان “التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة حيث يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية لها”، مضيفا ان “امن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدما على اَي امر اخر”.

ودعا البيان “رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باصدار اوامره الواضحة والصريحة للاجهزة الأمنية الى توفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الاعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين”.

من جهته دعا ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الى “الاسراع في إصدار الأوامر المشددة لفرض الأمن والضرب بيد من حديد ضد الجهات التي تسعى الى الإخلال بالأمن والتعدي على الناس والممتلكات العامة والخاصة ، سيما وأن هؤلاء المدفوعين من جهات معادية قد مارسوا الاعتداء على الناس المتظاهرين السلميين ونيتهم الاستمرار باستهداف المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة “.

واشار البيان الى انه في الوقت الذي يجب فيه حماية المتظاهرين السلميين ندعوكم الى حماية المواطنين من عدوانية الذين اخترقوا التظاهرات ، واستعادة هيبة الدولة وتعزيز الاستقرار ومحاسبة المقصرين بموجب القانون وضمن الاجراءات التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية .