تحالف الصدر يعلن تحوله الى معارضة والاعتصام بالبرلمان

اعلن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت عن تحوله الى معارضة داخل البرلمان العراقي.

وعقدت الكتلة مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه انه “بعد ان اريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، ومنتسبي القوات الامنية بطريقة يندى لها جبين الانسانية، ونظرا لتفاقم الامور، واتجاه الاوضاع الى حافة الانهيار، وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لإصلاح الوضع العام وادارة الازمة بما يتناسب وخطورتها صار لزما علينا تحمل المسؤولية الاخلاقية، والوطنية في الحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به الى المجهول”.

واضافت الكتلة انه “بناء على ما تقدّم تعلن الكتلة النيابية لتحالف (سائرون) انها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة”، داعية الكتل الاخرى الى “ان تحذو حذوها من اجل تمرير الاصلاحات”.

يأتي هذا في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية ورئيسها عادل عبد المهدي الى الاستقالة من مناصبهم على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في البلاد.