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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير التخطيط

بغداد/إعلام القضاء

أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 28/10 /2019 وزير التخطيط العراقي السيد نوري صباح الدليمي.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان ناقش مع وزير التخطيط نتائج عمل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا التي كلفت بالتحقيق الاداري في حوادث الاعتداء على المتظاهرين”.

ومن الجدير بالذكر أن”مجلس القضاء الاعلى استلم ملفات نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية الوزارية العليا وتم ايداعها لدى الهيئات القضائية التي شكلت للتحقيق فيها حسب الاختصاص المكاني لكل هيئة”.

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