عراقي مربي مطي. صحى الصبح لگة المطي ميت..!!.

أخذه عالدكتور البيطرى.. حتى يعرف سبب الوفاة..!!.

تفاجأ من قول الدكتور.. أنو المطي مات بالجلطة..!!.

دار وجهه عالمطي.. ولزم اذاناته.. وگام يحاچيه.. بتعجب..!!. وحرگة .. واستغراب..!!.

جتك جلطه ليش..!!.؟.

خريج هندسه وملاگي شغل..!!؟.

خريج ادارة واقتصاد.. وواگف بسوگ المخضر..!!؟.

خريج آداب..ودتسوق تاكسى..!!؟.

خريج قانون.. وتشتغل دلال..!!؟.

خريج زراعة.. وبالواسطة معينيك بالطرق والجسور..!!؟.

جمعت كل اللي تملكه..ونطيته لإبنك..علمود يسافر أوروبا.. وغرگ على شواطئ اليونان..!!؟.

مديون.. وماعندك تسدد ديونك..!!؟.

تنتظر التعيين.. لوصارلكلك 10 سنين والزمالة اللي عاجبتكك ..وتريدك تتزوجها..وماگادر تخطبها..!!؟.

رحت ترقم الكيا.. ولگيت عليها مخالفات وانت ماخذها من الشركة..!!؟.

مگادر تشتري ملابس لجهالك..!!؟.

ملاگي بيت..!!؟.

منين جتك الجلطة ..!!؟.

متداين.. ومتورط وماعندك تسدد..!!؟.

جتك قائمة كهرباء.. وما گادر تدفعهة.. وگطعوا عنك الكهرباء..!!؟. وفوگاها ابو المولدة سالگ اهل اهلك!!!!؟

حاس نفسكك غريب بالعراق..!!؟.

الدنيا مخربطة داير مدايرك.. ومخك مگام يتحمل.. من كثرة القوانين الجائرة. هاي اذا اكو قوانين بالاصل.!!؟.

غلاء اﻻسعار ماعاجبك..!!؟.

دتحس انو اكو ثروات بالبلد وانت مامستفيد منها..!!؟.

منين جتك الجلطة داد..!!؟.

من النواب الكذابين اللي بدم الشعب متاجرين.. لو من حكومة الحرامية..لو اﻻعلام الرخيص الفاسد..!!؟.

منين جتك الجلطة حبيبي ..!!؟.اخاف على التقاعد اللي مايكفي اجار البيت..!!؟.

اجاك فشل كلوى من المي الملوث.. ورحت تغسل كليتك وماكو مكان..!!. إنتظرت الى ان واحد يموت وتدخل بمكانه..!!؟.

إنقلب عليك الجيش مثلاً..!!؟.

تتفرج على فيصل القاسم لو ضارب خيال على سهير القيسي..!!؟.

غاثك ابو علي الشيباني مثلاً..!!؟.

جتك الجلطة منين..!!؟.

الدولار ملخة للدينار مثلاً..!!؟.

مشتهي السمچ.. والكيلو وصل 6 الف دينار..!!؟.

رحت تشترى لحم ولگيت الكيلو ب16 الف..!!؟.

جيت تشترى دجاج.. ولقيته من كثر ما مجمد صاير چنه نعال لاستيك..!!؟.

رحت تجيب الحصة.. وگالولك ماكو غير الطحين المعفن ..!!؟.

وين لگتك الجلطة خوية..!!؟.

قنينة الغاز بثمنتالاف..!!؟.

لو قائمة الماي بربع مليون..!!؟.

حاط خط نت بخمسين الف..والنت ما يجي اصلاً..!!؟.

مشتهي تين.. ومگادر تشتريه..!!؟.

المشمش نزل السوگ.. وخلص.. وانت ما سمعت بيه..!!؟.

جتك الجلطه ليش..!!؟.

ام مرتك ملعبه نفسك..!!؟.

إخوانك مدايزوروك..!!؟.

وحده چنت تحبها..!!. وسوتلك بلوك ع الفيس لأن لگت زمال غيرك..!!؟.

نص قرايبك بالسجن..!!؟.

حاكمكم باع الگاع..!!؟.

شرطتكم هتكت عرضك..!!؟.

التعليم تافه..!!؟.

لو القضاء فاسد..!!؟.

جاوبني ليش انجلطت يمعود..!!؟.

الشعب جاهل..!!؟.

لو المفتى ارهابي..!!؟.

شيخ الجامع فاسق..!؟.

منين جتك الجلطة گليبي..!!؟.

گوللي..يعني تريد تگولي إنتة تحس اكثر من عدنا..!!.؟.

روح الله يسامحك وينطينا من صبرك……..حامد اسماعيل