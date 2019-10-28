كركوك.. قوة أمنية تروع سكان حي كوردي بدعوى “التفتيش”

شنت قوات امنية فجر اليوم الإثنين، حملة تفتيش ومداهمة في أحد الاحياء الكوردية في مدينة كركوك ، ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتازع عليها) ..

كامران شكور، أحد المواطنين من منطقة (بنجة علي) الكوردية، قال، “أقدمت قوة امنية فجر اليوم الاثنين، على مداهمة البيوت في منطقة بنجة علي بدعوى التفتيش ” ، مضيفاً ” تصرفوا بشكل غير لائق .. قفز على جدران المنازل فيما الناس نائمين .. لقد تسببوا بحالة من الهلع لدى العوائل “.

مضيفاً : ” ليست هذه المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه الممارسات والحملات والمداهمات الغير نظامية، وفي كل مرة تسبب الهلع والخوف للعوائل التي تسكن هذه المنطقة”.

وعلمت أن القوات الأمنية التي قامت بحملة التفتيش في منطقة (بنجة علي) فجر اليوم، هي تابعة للواء 61 .

وتدهورت الاوضاع الامنية في كركوك وبقية المناطق (المتنازع عليها) بعد احداث 16 اكتوبر وانسحاب قوات البيشمركة منها .