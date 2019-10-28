مسرور بارزاني والفياض يبحثان التعاون البيشمركة – القوات العراقية لردع مخاطر داعش

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الأحد 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد، تم بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما جرى التأكيد على تضافر الجهود لحل القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد بموجب الدستور.

وتم كذلك التأكيد على تعزيز التعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لردع مخاطر “إرهابيي داعش”.

واتفق الجانبان على أهمية تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، ودعم الخطوات الاصلاحية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.