نداء من اتحاد المنظمات الديمقراطية العراقية في هولندا

تمر بلادنا في ظروف قاسية وصعبة، حيث تتعرض حياة الناس إلى القتل المتعمد، وهم يتحدون قمع السلطة الغاشمة، ويجترحون المعجزات في انتفاضتهم الباسلة ضد المحاصصة والفساد ومن أجل حياة تليق بالكرامة الإنسانية .

ولا شك أنكم تدركون معاناة أحبتنا في الوطن، وحاجتهم إلى الدعم المادي والمعنوي، ولهذا فإن اتحاد المنظمات الديمقراطية العراقية في هولندا يدعوكم إلى مد يد المساعدة إلى أهلنا

في الوطن الجريح، وتقديم ما تجودون به لهم، مشاركة في محنتهم وتخفيفا عن آلامهم

. يمكنكم تحويل المبالغ المالية على العنوان الآتي

رقم حساب الرابطة المرأة في هولندا

Bankrekening: NL86 INGB0009421440 ten name van Iraakse vrouwenbond عند تحويل المبلغDonation نرجو منكم كتابة كلمة تبرع :

في حالة تحويل المبلغ من خارج هولندا سوف يطلب منكم عنوان البنك ورمز و بي آي سي ING Bank N.V.

Foreign Operation

PO Box 1800

1000 BV AMSTERDAM

BIC OF ING BANK IS : INGBNL2Aرمز بي آي سي :

تحية حب و تقدير للجميع