4 نواب يعلنون استقالتهم من البرلمان

أعلن النائبان رائد فهمي وهيفاء الامين استقالتهما من مجلس النواب على خلفية الاحتجاجات التي تطالب باقالة الحكومة.

وقال النائبان في بيان انه “انسجاما مع موقف حزبنا الشيوعي العراقي المنحاز الى الجماهير ومطالبها واستنكارا للقمع الدموي وتأشيرا لعجز الحكومة والبرلمان عن الاقدام على وقف التردي الحاصل ودعما للحراك الشعبي والجماهيري السلمي نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب ووقوفنا الى جانب الانتفاضة الباسلة”.

كما أعلن طه الدفاعي استقالته من البرلمان ايضاً.

وكان النائب مزاحم التميمي قد اعلن استقالته من البرلمان بسبب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 1/10/2019 ايضا. مزاحم التميمي هو نائب عن محافظة البصرة جنوبي العراق وهي اغنى محافظة كونها مصدر النفط الاكبر ويعاني ابناؤها من الفقر.

الى ذلك أعلن عضو مجلس محافظة النجف فائز شعبان، الأحد، استقالته من منصبه على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية.

في غضون ذلك تواصل كتلة سائرون اعتصامها في مجلس النواب لحين تحقيق مطالب المحتجين ــ كما أعلنت في مؤتمرها الصحفي.