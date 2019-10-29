الأمين العام للحزب الاسلامي يزور المجمع الفقهي العراقي ويبحث مع أصحاب الفضيلة العلماء تطورات الوضع السياسي

زار الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي ، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء ، في مقره بجامع الأمام الاعظم .

والتقى العزاوي باصحاب الفضيلة العلامة الدكتور احمد حسن الطه ، والشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار .

وناقش الجانبان خلال اللقاء المستجدات على الساحة العراقية ، والتطورات التي تشهدها ، والسبل الكفيلة بتحقيق مطالب الشعب العراقي وحفظ امن البلاد واستقراره .

كما اشاد العزاوي بالدور الايجابي المهم الذي يلعبه المجمع في حفظ الكلمة ، والمواقف المسؤولة والبناءة التي يتخذها دوما تجاه الأحداث وتعبر عن وعي محمود والتزام وطني كبير .