الحزب الإسلامي : مقتل الارهابي البغدادي نهاية لكابوس مرعب نال العراقيون بسببه الأذى والدمار

اكد الحزب الإسلامي العراقي ، ان مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي المدعو ابو بكر البغدادي ، يمثل انجازا كبيرا ادخل السعادة في نفوس العراقيين جميعا ، ومثل ثأرا لآلاف الشهداء الأبرياء الذين ذهبوا ضحية اجرامهم ووحشيتهم .

واشار الحزب في تصريح صحفي اصدره بهذا الخصوص ، الى ان ابناء العراق جميعا نالهم اذى هذا التنظيم الارهابي الذي احتل مدنهم ، وقتل ابناءهم ، وامعن بسياساته المرعبة ، وحاول فرض منهجه المتطرف لتدمير وطننا ، وتشويه صورة ديننا العظيم .

وفيما بين ان مقتل المدعو البغدادي يمثل نهاية لكابوس طويل ، شدد على اهمية ملاحقة فلول الارهاب ، والقضاء على كافة بؤره ، وحفظ ارضنا الحبيبة من شروره ومشاريعه الهدامة ، وهو امر يستلزم الوعي واليقظة والحذر المستمر .