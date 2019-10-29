الصدر يدعو عبدالمهدي لانتخابات مبكرة باشراف اممي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف اممي وبهيئة انتخابية جديدة.

وقال الصدر في تغريدة، “على الاخ عادل عبدالمهدي الحضور تحت قبة البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف اممي وبمدد قانونية غير طويلة”.

واضاف، “وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، كما ندعو ان تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب”.

وأفادت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، بمقتل 5 متظاهرين في العاصمة بغداد، فيما أكد مسؤولون عراقيون إصابة 100 في مواجهات مع قوات الشرطة وسط بغداد، بعد أن توافد آلاف الطلاب إلى الشوارع.

كما أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على طلاب المدارس والجامعات الذين تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء وشاركوا في احتجاجات اليوم.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب في أحد أحياء بغداد مع انتشار الاحتجاجات إلى جيوب أخرى بالعاصمة. كما أظهرت تسجيلات أخرى مجموعة من الطالبات يركضن ويصرخن.

وانضم الطلاب في خمس محافظات أخرى، معظمها في الجنوب، للاحتجاجات، حيث خرج الطلاب في كل من كربلاء والبصرة رافعين أصواتهم ضد الفساد والحكومة العراقية، وصارخين “بالروح بالدم نفيدك يا عراق”.

كذلك، تجمع الآلاف من جميع الكليات والمدارس في محافظة ميسان مقابل مبنى المحافظة.

وكانت قيادة عمليات بغداد، دعت في وقت سابق الاثنين، الهيئات التدريسية وأولياء الأمور لعدم زج الطلاب في ساحات التظاهر، وذلك بعد أن نزل آلاف الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة إلى الشوارع للتظاهر لليوم الرابع على التوالي.