الصناعة تعلن عن 235 درجة وظيفية

اعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري تعيين 235 من شريحة الشباب بمختلف الشهادات والاختصاصات.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن “الجبوري وافق على تعيين (235) من المقبولين للتعيين على ملاك هيأة المسح الجيولوجي على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2016”.

وأكد أن “وزارة الصناعة والمعادن تسعى لتوفير فرص العمل لشريحة الشباب سواء من خلال التعيين على ملاك الوزارة وتشكيلاتها او من خلال تشجيعهم على إقامة مشاريع صناعية ضمن مبادرة المديرية العامة للتنمية الصناعية، اضافة الى خططها لانشاء معامل ومشاريع جديدة لاستيعاب أعداد من هذه الشريحة ومنحهم الفرصة للإسهام في بناء وخدمة البلد”.