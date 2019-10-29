تحية للمتظاهرين في النجف،دعوة لوكلاء المرجعية في عقد اجتماع لساسة المكون الشيعي للاجتماع

نعيم الهاشمي الخفاجي

المظاهرات وسيلة مهمة لردع الفاسدين والارهابيين ومظاهرات النجف نموذجا رائعا بالانضباط، الشكر الجزيل الى ابن العم الشيخ رزاق المختار الخفاجي الذي نقل لي الوجه المشرق لمظاهرات اهالي النجف الكرام السلمية والمطالبة في احقاق الحق، الشعوب تملك نقاط قوة يمكن استغلالها لردع الفاسدين والسراق والقتلة وخاصة في الدول التي تملك هامش من الحرية والتعبير عن الآراء وحق التظاهر بدون خوف، الشعوب الأوروبية لها تاريخ بالديمقراطية يصل إلى أكثر من ٣٠٠ عام والبعض اكثر من ٥٠٠عام، غاندي ربى شعبه على ثقافة التظاهر وباتت الهند تجيد ثقافة التظاهر السلمي بشكل رائع، منذ سقوط نظام صدام الجرذ الهالك وشعبنا يقتل ويذبح ويهجر والإرهاب يستهدف المكون الشيعي بشكل خاص، وساسة المكون الشيعي قادوا البلد بعقلية ساسة جبناء واعني من تقلد المناصب التنفيذية للاسف قادوا البلد بعقلية شخص معارض جبان وليس بعقلية حاكم يستمد قوته من شعبه وجماهيره، للاسف نجح فلول البعث في مسخ وتشويه العملية السياسية واستنزاف ثروات البلد وسفك الدماء وفي اعداد تجاوزت مئات آلاف الضحايا والمغدورين ووصلت الحالة لسبي نساء المكون الشيعي بظل حكومة يقودها اراذل الشيعة، نحن مكون أكبر ولو كان لدينا قادة شرفاء المكونات الأخرى مرغمة تأتي تتوسل بنا، لو كان هناك وعي لدى أصحاب القرار من وكلاء المرجعيات وشيوخ القبائل وقادة الأحزاب لتم دعوة الجماهير للتظاهر في إجبار رؤساء الجمهورية الأكراد بالمصادقة على مراسيم اعدامات الذباحين، أحد الانتحاريين السعوديين فجر صهريج مفخخ بالمنصور ليلة اعياد الميلاد في حكومة علاوي استهدف السفارة الأردنية وقتل ثلاثين مواطن عراقي شيعي ونجى الارهابي من الموت وللاسف تم معالجته وفي حكومة ابراهيم الجعفري تم إطلاق سراح هذا الإرهابي مع ثلاثين آخرين أخذهم الرئيل النكرة موفق الربيعي بطائرته الخاصة وسلمهم لوزير الداخلية السعودي الأمير أحمد آل سعود بوقتها، وقام الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد بنشر الخبر واسم الإرهابي احمد العسيري وغاية عبدالرحمن الراشد فضح الحكومة الشيعية لتسقط في نظر الجماهير الشيعية العراقية، نعم نشر الخبر بالاعلام الهدف منه واضح ومعروف، بينما موفق ربيعي لم يضع بحساباته أن هذا العمل المشين يبقى وصمة عار بجبينه وجبين الساسة الشيعة الحاكمون، المظاهرات عمل رائع يرهب السراق واللصوص والمسؤولين في احترام أنفسهم ومناصبهم إن وجدت قيادات للمتظاهرين، البيئة الشيعية العراقية لايمكنها تنشئة جيل واعي ومثقف قادر على إنجاب ساسة أذكياء لان التنشئة تتم بطريقتين من خلال المؤسسة الدينية ومن خلال القبيلة، المؤسسة الدينية ترفض إقامة حكم شيعي او حكم أنفسهم قبل دولة المهدي، والقبيلة تهتم في قضايا الفصل العشائري ومن النادر تجد شيخ قبيلة أسس صندوق لدعم ايتام وفقراء أبناء قبيلته، الزعامات الدينية السياسية الشيعية تأتي أما من خلال الإرث الديني أو من خلال وصول أشخاص بزعامة حزب شيعي من خلال صدفة، وكلاهما لم يحققوا مايطمح إليه المواطن الشيعي العراقي البسيط، نحن ايتام قيادة، سفكت دمائنا، في خان الحوت يوجد ٥٠٠٠ ذباح مجرم عجزوا عن إعدامهم بل الحكومات العراقية وفرت لهم وسائل الراحة وفي كل اسبوع يجلبون لهم نسائهم ويعطوهم أربع ساعات للخلوة؟ بغرف مؤثثة ومكيفة لممارسة الجنس؟ نعم هذه هي الحقيقة، بعد سقوط صدام ذهبت دول أوروبية لإعمار العراق ومن ضمن الدول مملكة الدنمارك تبرعت في بناء مدينة في البصرة تتكون من ٥٠٠ منزل مع مدرسة ومستوصف ومسبح وملعب ومسجد وحدائق والعجيب رئيس المجلس البلدي في البصرة الداعية ابو صفاء بوقتها رفض وقال اريد مهندس من البصرة يستلم المشروع؟ النتيجة الدنمارك ألغت المشروع؟؟؟؟؟؟؟ المظاهرات الأخيرة ورغم ماحدث من أعمال قتل وحرق غير مبرر لكن هذه التظاهرات ارعبت الفاسدين والجبناء وعجلت في تنفيذ مطالب،

بكل الاحوال الساحة العراقية تدور بها صراعات محاور دولية واكيد هناك تدخل بشكل واخر يحاول الكثير استغلال تلك المظاهرات، لأنه أي عاقل لايرفض إمكانية دخول الدول المتصارعة وخاصة المال الخليجي لدس انفوفهم في أحداث محافظات الوسط والجنوب الشيعي، مظاهرات النجف كانت بحق نموذج راقي لم تشهد عمليات قتل، وهذا يحسب لاهالي النجف الكرام، ايضا مدينة الكوت وان حدثت بها عمليات حرق لكن لم تسفك بها دماء وهذا أمر جيد جدا، نتمنى من المتظاهرين توحيد صفوفهم وانتهاج الطريق السلمي لتحقيق مطالب الشعب، وبما أن أنصار التيار الصدري يشكلون غالبية المتظاهرين فيمكن بسهولة من خلال مكاتب التيار الصدري السيرة على المظاهرات وتوحيد للمطالب وجعل المظاهرات امام الحكومات المحلية فقط، ولابأس في جعل كل يوم جمعة يوم للتظاهر السلمي أسوة بالتجربة الفرنسية في مظاهرات الستر الصفراء يتظاهرون في كل يوم سبت أو أحد ولمدة أربع ساعات يوصلون رسائلهم للحكومة، اتمنى من قادة التظاهر من التيار الصدري تنظيم المظاهرات وجعل كل يوم جمعة يوم للتظاهرات وتوحيد للمطالب واقترح عليهم تضمين المطالب إلزام رئيس الجمهورية والحكومة على تنفيذ اعدامات الإرهابيين واستبدال الوزراء والضباط والمسؤولين والجنود المرتبطين بالإرهاب في أشخاص وطنيين ضحايا البعث والإرهاب من أبناء مكونهم لضمان إيجاد حكومة مستقرة وقوية، تحية إلى اهالي النجف الكرام ونقول لهم مظاهراتكم فخر لنا، الشكر الجزيل إلى ابن عمنا الشيخ رزاق المختار الخفاجي الذي نقل لي صورة جيدة عن مظاهرات النجف،ندعوا كل اخواننا الكرام من مشايخنا علمائنا الإعلام والأخوة شيوخ القبائل الكرام وأصحاب الكلمة الحرة وأصحاب الرأي والمثقفين الكرام من نشطاء التواصل الاجتماعي والأخوة الكتاب والصحفيين جميعا لنطرح مبادرة في المطالبة من وكلاء المرجعية وأمراء قبائلنا الكرام بعقد اجتماعات يتم جمع قادة الأحزاب جميعا ودعوة السيد مقتدى الصدر والأخوة في العصائب وبدر والحكمة والدعوة والمجلس وقيادات الحشد للاجتماع وعمل مصالحة تنهي الانقسام ويعطي قادة الكتل تعهد في إنجاز مطالب شعب الوسط والجنوب في الحصول على حقوقهم المشروعة وحان وقت انصاف فقراء الجنوب والوسط ورفع الحيف والظلم عنهم جميعا، وعلى ساسة احزابنا تبني مشروع لأبناء الوسط والجنوب والكف عن تبديد ثروات أهالي الجنوب والوسط وايهابها لمن تلوثت أياديهم بقتل ابنائنا، في عام ٢٠٠٥ توسلنا في ابراهيم الجعفري بتخصيص جزا من صادرات البترول للمحافظات المنتجة وبعد توسل قبل أن يخصص دولار واحد وللاسف وصلن إلى ٢ مليار دولار ورفضوا أن يعطوهن الى اهل البصرة، الدولة استخرجت ٢ مليار برميل نفط من بترول البصرة خلال عشر سنوات والنتيجة حصة ابن البصرة وابن العمارة والكوت والناصرية تم حرمانهم منها، المالكي في انتخابات عام ٢٠١٤ قال سوف نعطي للمحافظات المنتجة عن كل برميل خمسة دولار والنتيجة حبر على ورق وللاسف اعتاد ساسة أحزاب شيعة العراق في حرمان جماهيرهم وأبناء جلدتهم والغدق على اراذل البعثيين والاكراد انا لست طائفي ولا عنصري لكن من الإنصاف إذا قادة الدعوة رفضوا الإقليم للوسط والجنوب بحجج حزبية وخدعوا الجماهير أن إقامة الإقليم سوف يجلب الفقر والحرمان يفترض الذي يرفض إقامة الإقليم الذي يحدد نصف عائدات البترول لأبناء إقليم الوسط والجنوب كان يفترض يوجودون بديل افضل. واحسن لكن بديلهم كان الاستئثار بالمال والمناصب وحرمان جماهير الشيعة وللاسف بسبب القتل والفقر والحرمان وصل الحال لهذا المستوى السيء، يفترض بالقيادات الشيعية الدينية والسياسية والعشائرية الجلوس في جلسات للحوار والمحاسبة وتصحيح الأخطاء والاحتكام لمنطق العقل، من مصلحتنا جميعا حل المشاكل وتفويت الفرصة على اعدائنا، نحن هزمنا مؤامرة انقلاب داعش ويفترض نسحق على رؤوس فلول البعث وتشكل حكومة أغلبية ونبدل نظام الحكم إلى رئاسي رغم أنوف الرافضين .

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي