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ترامب يؤكد أن القوات الأمريكية قتلت “المرشح المرجح لخلافة البغدادي”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية قتلت الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

أضاف ترامب على تويتر ”تأكد للتو أن القوات الأمريكية قامت بتصفية المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي. كان سيتولى على الأرجح قيادة التنظيم“.

ولم يحدد ترامب الشخص الذي يقصده بالاسم لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية والشخصية البارزة في التنظيم المتشدد.

إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين

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