شيخ علي يفجر مفاجأة عن قرارات البرلمان بالغاء امتيازات المسؤولين: لا تفرحوا

قال النائب فائق الشيخ علي، ان تصويت البرلمان على الغاء امتيازات المسؤولين والاصلاحات، قرارات سياسية لـ”امتصاص النقمة”.

وقال الشيخ علي في تغريدة “إعتدتُ مصارحة شعبي وعدم خداعه أبداً:

بصفتي رجل القانون، أخاطب شعبي وأقول له:

لا تفرح بقرارات مجلس النواب اليوم، لأنها لامتصاص النقمة، وليس لها أي قوة قانونية..

فقوانين الامتيازات والصلاحيات لا تلغى ولا تعدل إلّا بقوانين.. وليس بقرارات سياسية!

ستكتشفون لاحقاً صحة كلامي!.

وصوت البرلمان العراقي، الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة، والبرلمان).

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.

واتى تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها ٢٢٢ نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين و امكانية تنفيذيها.