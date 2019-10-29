لجنة برلمانية: مجلس النواب اتخذ قراراً مجحفاً بحق عوائل الحشد الشعبي

عد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب عبدالاله النائلي، الاثنين، قرار مجلس النواب بالتصويت على الزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، “مجحفاً”.

وقال النائلي في بيان ان “هذا القرار يقطع رواتب كل موظف من عوائل شهداء الحشد الشعبي وشهداء الاٍرهاب وشهداء جرائم البعث وكذلك الموظفين من السجناء السياسيين”.

واضاف ان “هذا القرار المجحف اتخذه مجلس النواب وأيد قرار الحكومة الذي أكدت لنا من خلال احد مستشاريها انها (الحكومة) تتعهد بأن تستمر رواتب ذوي الشهداء من كل الشرائح لان الموظفين من ذوي الشهداء يتسلمون جزءاً من راتب الشهيد وحسب عدد الورثة وأنها ستراجع تعديل قانون السجناء”.

واضاف “أكد أيضاً رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي ان الرواتب مستمرة ولا مساس بها، ولكن مجلس النواب خالف اليوم الدستور، الذي نص على انصاف عوائل الشهداء والمضحين”، عاداً هذا القرار “مخالفاً للقوانين التي شرعها مجلس النواب نفسه”.

واشار النائلي الى ان “لجنة الشهداء ضد هذا القرار المجحف ولن تسكت على هذا التجاوز على حقوق الشهداء والمضحين من قبل الحكومة والبرلمان”.

وصوت مجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار بالزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.