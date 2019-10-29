مجلس القضاء الأعلى أراد إثبات استقلاليته بعدم استقلاليته !!

بقلم مهدي قاسم

ليس من عادة جهاز قضاء ما في أي نظام ديمقراطي صحيح أن

يرد ردا سياسيا متحاملا و متشنجا على أي انتقاد يطاله ، بقدر ما يقوم برفض الانتقاد بشكل رسمي و ضمن إطار المهنية والمسلكية المعهودتين فحسب ، دون دخول في مشادات أو ردود سياسية مفصلة و شائكة لإثبات موقفه الصحيح من وجهة نظره هو ، و كذلك بإمكانه اللجوء إلى إجراءات

قانونية لرد الاعتبار إزاء تهمة ما يُعتقد بأنها باطلة و ظالمة أو ضرب من قدح و ذم أو تسقيط ..

إما أن ينخرط ناطق رسمي لمجلس القضاء الأعلى بالرد على

رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي بكل هذا التحامل و التشنج والاحتقان من قبيل :

ــــ (

بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما

كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لأنها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد.. إن دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك

بأنك كنت شريك لهم في جرائمهم. عن إيلاف ) !! ، يعني إذا انُتخب حيدر العبادي أو رشح مرة أخرى ليكون رئيس الحكومة بأغلبية ساحقة ، فهل مجلس القضاء الأعلى سيمنع ذلك لأنه قرر أن يعده أضغاث لأحلام ؟ أم ماذا ؟..

كما إن إن فقرة : (يوكد الشكوك بأنك كنت شريك ــ و الأصح

شريكا ــ لهم في جرائمهم ) تكاد أن تكون بمثابة توجيه تهمة مؤكدة ضد العبادي ، و إذا كان الأمرهكذا فلماذا لا يتخذ مجلس القضاء الأعلى إجراءات تحقيقية ضد حيدر العبادي من خلال الإيعاز إلى الإدعاء العام ــ الذي يشرف عليه جهازالقضاء نفسه ــ بهدف تجريمه و إدانته قضائيا

لكونه شريكا في مظاهر الفساد حسب قناعة و يقين مجلس القضاء الأعلى ؟.. هذا فضلا عن فقرة أخرى تبدو هي الأخرى ذات نبرة سياسية و شخصنة أيضا و ذلك من خلال التأكيد على :

( لأنها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة

للمنصب الزائل إلى الأبد ) !!، فتبدو كأنها رد من زعيم سياسي ضد السياسي حيدر العبادي ، أكثر مما جاء من ناطق رسمي للفضاء الأعلى ، كما إنها إضافة إلى ذلك تثبت إلى أي مدى لم يُعد مجلس القضاء الأعلى مستقلا ، بسبب زج نفسه في هكذا صراعات سياسية التي ليست من اختصاصه

و لا ضمن نشاطه ، و بما أن ذاكرتنا لا زالت طرية وقوية فأننا لا زلنا نتذكر كيف كان مجلس القضاء الأعلى ” مرنا و متفهما ” تماما مع سياسات نوري المالكي ومع تدخلاته الدائمة ، بينما أنه أصبح متشنجا مع حيدر العبادي سيما عندما قرر هذا الأخير إلغاء المناصب الثلاثة

ـــ الفائضة عن الحاجة ــ لنواب رئيس الجمهورية ، ليقوم مجلس القضاء الأعلى أو فرع القضاء الإداري منه ــ بإرجاع كل من نوري المالكي و أسامة النجيفي و أياد علاوي ــ كنواطير خضرة ــ إلى مناصبهم مع احتساب كل رواتبهم ومخصصاتهم البالغة بعشرات مليارات في !!..

فربما كان نوري المالكي محظوظا عند

القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا

لأنه هو الذي تمسّك به و رسّخه على كرسي الرئاسة

الاتحادية و إلى مدى الحياة .!!..

المهم : أن مجلس القضاء الأعلى أراد إثبات استقلاليته

ولكن من خلال عدم استقلاليته !!.

(القضاء

الاعلى يتهم العبادي بالفساد

اتهم مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم رئيس الوزراء

العراقي السابق حيدر العبادي بالفساد ومشاركته وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار

في بيان اطلعت عليه “إيلاف” أن “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى اطلع على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء.نقلا عن إيلاف ) .

وأضاف البيرقدار “نود أن نطمئنه وغيره أن القضاء

كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً، ولن ينحاز لطرف ضد آخر وأن انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط، لأن القانون فوق الجميع”.. وخاطب العبادي قائلاً: “أنت أول من يعلم أن القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون

استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لأنها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد.. إن دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بأنك كنت شريك

لهم في جرائمهم.

وكان العبادي قد نشر نهاية الاسبوع الماضي تغريدة

على صفحته بموقع “تويتر” قال فيها “إنهم يريدون استغلال الأوضاع لتصفية الحسابات مع كل من ينتقدهم ويكشف زيفهم لقد ابتدأوا بقتل الناشطين والمتظاهرين وقنصهم ثم الترويع بالخطف والتغييب والآن يستغلون القضاء. على رئاسة القضاء الحفاظ على استقلال القضاء وعدم زجه في

معركة ضد الشعب نقلا عن إيلاف “.