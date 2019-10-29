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مسرور بارزاني يجري زيارة رسمية الى تركيا

من المقرر ان يجري رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني نهاية الاسبوع الجاري زيارة رسمية الى تركيا.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان بارزاني سيزور تركيا يوم الخميس حيث من المنتظر ان يلتقي خلالها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالن للصحفيين اليوم انه “تم التخطيط ومنذ مدة طويلة لزيارة بارزاني الى تركيا”.

هذا ولم يجزم كالن باجتماع رئيس حكومة الاقليم مع اردوغان.

واضاف “نحن مشكلتنا ليست مع الكورد في المنطقة بل مع التنظيمات الارهابية التي تشكل خطرا على الكورد ايضا”.

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