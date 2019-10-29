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مطار بغداد يحدد موقف الرحلات من حظر التجوال

اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، موقف الرحلات الجوية من حظر التجوال الذي اعلنته قيادة عمليات بغداد.

وقالت ادارة المطار في بيان “تود ادارة مطار بغداد الدولي ان تلفت عناية المسافرين إلى أن حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية، ولا يوجد أي تاخير او تاجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه”.

واضاف البيان “تؤكد ادارة المطار بأن حظر التجوال الذي سيفرض مساء هذا اليوم بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد لم يوثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال إبراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية والتي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار”.

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