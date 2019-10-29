معلمو العراق يعلنون اضرابا عن الدوام بعموم البلاد

اعلنت نقابة المعلمين العراقيين اضراباً عن الدوام الرسمي بعموم البلاد دعما لمطالب المتظاهرين.

جاء ذلك عقب اجتماع لفروع النقابة ناقشوا فيه التطورات في البلاد من الحركة الاحتجاجية.

وذكر البيان ان المجتمعين اعلنوا اضراباً عن الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق ولمدة اربعة ايام من اليوم ولغاية يوم الاحد القادم.

واضاف، “في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين تم تخويل الهيأة الادارية المركزية لاتخاذ قرارات اشد واوسع لحين تحقيق المطالب”.

وانضم طلاب المدارس والجامعات للاحتجاجات الشعبية في العراق/ التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول).

ووصل الآلاف من الطلبة بقمصانهم البيضاء إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات وأعلنوا تضامنهم ودعمهم لبقية المحتجين الموجودين والمعتصمين في الساحة. كما نظم طلبة جامعات بعدة محافظات اخرى بخاصة الجنوبية، وقفات احتجاجية تأييداً وتضامناً مع المتظاهرين.