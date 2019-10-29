هل فعلا ماقاله هذا المستكتب بالعراق ولبنان ثورة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ان شر البلية مايضحك طالعنا مستكتب من ابقار الخليج السمان ناشرة الارهاب وتكفير الشيعة بالمنطقة والعالم بمقال يثني على شيعة العراق ولبنان في اسلوب مخادع ومنافق، ان ماحل بالعراق وبشيعة العراق من كوارث وقتل هي بسبب قيام ٥٥ شيخ من شيوخ الارهاب بالبقرة الكبيرة السمينية في اصدار فتوى عام ٢٠٠٤ بمجاهدة الشيعة الروافض بالعراق يتقدم القائمة الشيخ العريفي وسلمان العودة وناصر العمر ………الخ من الحثالات المجرمة التي تورطت بدماء اطفالنا ونسائنا، نحن لانعيش بالهند بل عشنا الوضع في بلدنا العراق ونعرف من هم الذين ارسلوا الينا البهائم المفخخة للاسف الشديد ماحل في شيعة العراق كان نتاج طبيعي لعدم وجود مشروع سياسي جامع للمكون الشيعي، الفساد والسرقات موجوده عند الاكراد والسنة، بينما اختصرت المظاهرات والتي تحولت لعنف وقتل بالمحافظات الشيعية، ليس دفاعا عن ساسة احزاب الشيعة الفاسدين لكن ماحدث لم يكن امر عفوي وانما امر مخطط له، وبلا شك الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سيل الدم الشيعي هم مرجعيات الشيعة وساستهم، لاول مرة بالتاريخ مكون يذبح ويقتل بظل صمت مريب من المرجعيات والقيادات السياسية ولم نسمع اي مطالبة في تنفيذ احكام الاعدامات بحق الذباحين والقتلة، الذي استنزف الميزانية العراقية القوى الارهابية البعثية، الذي فجر وفخخ ودمر محطات الكهربة والمصانع والمصافي والذي فكك المعامل وبيعت لتركيا قبل وبعد سيطرة داعش هم فلول البعث، بسبب ارهابهم تم توظيف ٤ ملايين مابين جندي وشرطي وصحوات واسناد وحشد، هذه الاعداد تحتاج لرواتب، التسليح ارهق الميزانية، وجود ٢ مليون شهيد ايضا اثقل كاهل الميزانية العراقية، رواتب ٥٥٠ الف بعثي ايضا اثقل الميزانية العراقية، انا منذ عام ٢٠٠٥ نبهت ساسة شيعة العراق وقلت لهم طريقة قيادتكم للبلد تسبب لشيعة العراق كوارث وبالاخير سوف تسقطون بطريقة مذلة، طالعنا مستكتب بمقال مخادع يقول

العراق ولبنان… ثورة الدم

الأحد – 28 صفر 1441 هـ – 27 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [14943]

عبدالله بن بجاد العتيبي

عبدالله بن بجاد العتيبي

كاتب سع…. مهتم بالشّؤون السّياسيّة والثّقافيّة، وباحث في الحركات والتّيارات الإسلاميّة ههههههههه

يقول هذا السفيه

من أهم ما يميز ما يجري اليوم في الدولتين العربيتين اللتين سيطرت عليهما إيران؛ في العراق ولبنان، أن المواطنين الشيعة يثورون ضد الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، فالشيعة المخلصون لأوطانهم وعروبتهم وإنسانيتهم يرفضون بشكل كبير ما تفعله أذناب إيران وذيولها في بلدانهم، وهذه نقطة تحولٍ مهمة في المنطقة.

اقول لهذا السفيه قل ماشئت ولو انتم كنتم فعلا تحترمون الشيعة العرب لما كفرتموهم وحرضتم على قتلهم بل عاملتم مواطنيكم الشيعة مواطنون درجة خامسة فظلتم عليهم المتجنس الهندي والتايلندي والتركي رغم انهم اي مواطنيكم الشيعة من اصل القبائل العربية وسنامها ان

ما يجري اليوم في العراق ولبنان يؤكد أن هناك قوى دولية قد اججت الصراع والغاية خداع المواطنين الشيعة في العراق ولبنان ليقتل بعضهم بعضا، في لبنان الوضع افضل من وضع شيعة العراق الذين هم ايتام قيادة رغم وجود جماهير شيعية عراقية مضحية ومجاهدة، الشيعة العرب لايحتاجون وثيقة حسن سلوك في انهم يوالون بلدانهم، الشيعة هم من قاوموا الاستعمار البريطاني والفرنسي بالعراق وسوريا بينما قادة ومشايخ العالم العربي السني خانوا الدولة العثمانية وقاتلوا لصالح المحتل البريطاني والفرنسي، الوهابية وملكهم كانوا مع المحتل البريطاني، مفتي مكة الشريف علي بن الحسين ارسل نجله فيصل ليحتل دمشق ويقتل الجنود الاتراك ويسلمها للقوات الفرنسية الغازية،

هناك مخططات لابعاد شيعة العراق وقد جربوا انقلاب تسليم الموصل عام ٢٠١٤ لكن المرجعية افشلت الانقلاب من خلال فتوى الجهاد الكفائي التي قلبت الهزيمة لنصر، ولولا خوف الامريكان من المرجعية لتم طرد المالكي والعبادي وعبدالمهدي من زمن بعيد، وجود الحشد الشعبي كقوة عسكرية افشل المخططات التي تستهدف شيعة العراق، فلا بد من هيكلة الحشد الشعبي وهذا لايتم الا في اشعال صراعات شيعية شيعية، والامر سهل لان الساحة الشيعية العراقية هشة بسبب القيادات الدينية والسياسية الساذجة، المرجعيات الشيعية الجعفرية منذ الغيبة الكبرى وليومنا هذا حرمت اقامة دول شيعية بحجة لادولة قبل دولة الامام المهدي وانفرد السيد الامام الخميني رض في اقامة اول حكم شيعي جعفري يكون المرجع الديني حاكم سياسي، مانراه من صراع وتخاذل عند الطبقة الشيعية العراقية لاتصدقه العقول ابدا، ان ماحدث من انتهاك للدم الشيعي لايصدقه اي شخص ولايقبله ضمير الانسانية، ولا اجد تفسيرا لذلك ابدا يقبله العقل، لكنني وليس تبريرا لفشل ساسة احزاب شيعة العراق، خلال بحوثي عن المهدي وجدت اخبار ذكرها رسول الله محمد ص وتحدث بها الامام علي ع تنطبق على ماحل بنا من كوارث لكن ايماننا بالله ان الفجر قد لاح وان الشمس سوف تشرق وتتكشف الحقائق ويتبين للجميع ان ماحدث من كوارث كانت نتيجة طبيعية لغباء وخناثة مرجعيات وقادة ساسة شيعة العراق، الامام علي ع في خطبته الملاحم اشار ان حكومة الزوراء اي بغداد تكون ضعية ومسلوبة الارادة، اللهم ارحم ضحايانا الذين سفكت دمائهم منذ يوم سقوط صنم هبل في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ وليومنا هذا بسبب سرسلوقيات قادة احزاب شيعة العراق الذين اوصلتهم الصدفة لمركز القرار السياسي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.