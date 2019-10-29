واشنطن “قلقة” وتدعو الاطراف في العراق الى “نبذ العنف”

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تتابع الوضع في العراق عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى نبذ العنف.

وقدمت الخارجية الأميركية في بيان تعازيها لعائلات الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها العميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل إعلام، والضغط من أجل الرقابة على التقارير التي تتناول التظاهرات.

وأضاف البيان أن “حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. نحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان”.

واختتم البيان بالقول إن “الحكومة الأميركية مستمرة في دعم الحكومة العراقية، والشعب العراقي، وأمن، واستقرار، وسيادة البلاد”.