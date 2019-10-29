وزير الدفاع العراقي: معسكر التاجي لم يتعرض لأي ضرر نتيجة سقوط صاروخ

قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يوم الاثنين إن معسكر التاجي الذي يستضيف قوات أمريكية إلى الشمال من بغداد لم يتعرض لأي ضرر نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الشمري تفقد المعسكر للاطلاع على الوضع الأمني ورافقه قائد الطيران وكبار الضباط في الوزارة.

وقال الشمري في بيان ”معسكر التاجي يشهد استقرارا أمنيا، ولا يوجد أي اضرار“، وشدد على ضرورة الحيطة والحذر والحفاظ على سلامة جميع الموجودين في المعسكر.

وأعلن العراق حظر التجول في العاصمة بغداد يوم الاثنين بينما قتل أربعة أشخاص وأصيب 277 آخرون في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت مصادر طبية وأمنية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز على المحتجين مباشرة.

وقال التلفزيون العراقي إن قائد عمليات بغداد أصدر أمرا بحظر التجول من منتصف الليل إلى السادسة صباحا وذلك وحتى إشعار آخر، لكن المحتجين في ساحة التحرير بوسط العاصمة ما زالوا يرفعون راية التحدي.

وطالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة دون مشاركة الأحزاب السياسية الحالية.

تغطية صحفية أحمد طلبة – إعداد محمد اليماني للنشرة العربية