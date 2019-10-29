ينظم في مصر للمرة الثالثة العراق يشارك في فعاليات برنامج أعداد مصممي العروض الرياضية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية التي انطلقت يوم امس الاحد السابع والعشرين من اكتوبر 2019 الجاري و تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي

يأتي البرنامج الذي ينظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019م بالمركز الاولمبي بالمعادي بمشاركة عدة دول عربية وبأشراف نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي .

يشارك العراق في البرنامج الذي سيستمر لمدة خمسة ايام بوفد يترأسه السيد باسل شاكر حمزة العامري مدير قسم الاسناد في الدائرة المالية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة وعضوية الدكتور نجم عبد مطشر مدير قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة والسيد موسى كاظم ابراهيم من دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في الوزارة والسيدة غصون هيال لفتة مسؤولة شعبة الانظمة والبرامج في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / بغداد

. حضرحفل افتتاح البرنامج الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري للتنمية الرياضية والوزير المفوض المستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة مجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي الرياضي السابق رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور احمد جمعة مبارك معاون الوزير للتنمية الرياضية والدكتور محمد قشقوش اخصائي رياضي بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الادارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة المصرية وعدد من الاكاديمين والاعلاميين والوفود العربية المشاركة .

استهل حفل افتتاح البرنامج بعزف السلام الجمهوري المصري ثم بكلمة القاها الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري للتنمية الرياضية رحب فيها بضيوف مصر من الاشقاء العرب ممثلي الدول العربية المشاركة بالبرنامج متمنيا لهم طيب الاقامة والاستفادة القصوى من الخبرات المصرية بهذا الجانب الحيوي لخدمة الشباب

ثم القى الوزير المفوض المستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة مجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية كلمة عبر فيها عن اهتمام جامعة الدول العربية بالشباب العربي وضرورة توجيههم نحو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم والمشاركة الفعالة في صقل مواهبهم لتعزيز العمل العربي المشترك .

ابة عن الوفود العربية المشاركة في البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية القى الدكتور نجم عبد مطشر مدير قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة العراقية كلمة رحب فيها بالحضور الكرام طالبا منهم الوقوف دقيقة حداد وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والامة العربية . كما اكد الدكتور نجم عبد مطشر في كلمته بضرورة التعاون وتبادل الخبرات بمجال تصميم العروض الرياضية مشيرا الى اهمية تواصل البرامج والفعاليات بمعدل برنامج سنوي بدلا من تنظيمه كل اربع سنوات او اكثر لتعزيز العمل المبدع وادخال المتغيرات العلمية والعملية والفنية والمهارية الفردية والجماعية على العروض الرياضية واستخدام الاسس الفنية المتطورة المستمدة من التراث والحضارة العربية.

وتضمن برنامج اليوم الاول (4 ) اربع محاضرات الاولى بعنوان ( الاسس الفنية لتصميم العروض الرياضية ) تقديم الدكتور نادر مرجان والمحاضرة الثانية بعنوان ( بعض المصطلحات الحديثة المستخدمة في العروض والمهرجانات الرياضية ) تقديم الدكتور عزمي عبد الخالق والمحاضرة الثالثة بعنوان ( العروض المصغرة داخل الصالات عروض اللواحات الخلفية ) تقديم الدكتور خالد نسيم والمحاضرة الرابعة والاخيرة في هذا اليوم بعنوان ( العروض المستمدة من التراث الشعبي – الفلكلور – والمشاهد الافتتاحية التمثيلية واقصص الحركية ) تقديم الدكتورة اخلاص نور الدين .

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج الأول لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية نفذ عام 2012 في العاصمة القاهرة كما نفذت فعاليات البرنامج الثاني بمحافظة الإسكندرية عام 2015 ويهدف البرنامج الى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضًا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية بالإضاقة الى تبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، إلى جانب إثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية